Губернатор Новосибирской области прокомментировал массовый убой скота в регионе

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников впервые прокомментировал массовый убой домашнего скота. По его словам, власти региона выполняют строгие, но необходимые ветеринарные меры.

«Сегодня на территории Новосибирской области выполняются строгие, но абсолютно необходимые ветеринарные меры для предотвращения распространения заболевания и нанесения большого ущерба отрасли животноводства нашего региона»,— сказал губернатор на сессии заксобрания (цитата по ТАСС).

Число населенных пунктов, где у фермеров изымают домашних животных, увеличилось до 53, сообщило региональное управление ветеринарии. По словам Андрея Травникова, с начала недели фермеры начали получать финансовую компенсацию за убитый скот.

С начала года в Сибири зафиксированы несколько вспышек заболеваний у животных. В пяти районах Новосибирской области с января введен карантин. С 16 февраля в регионе действует режим ЧС. Как пишут «Известия», карантин, изъятие или уничтожение затронули от 87,5 до 90,5 тыс. животных. Прямой имущественный ущерб собственников превысил 1,5 млрд руб.

