Ностальгия не молодеет

В России сохраняется высокий уровень ностальгии по советскому прошлому, следует из опубликованных 17 марта результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, приуроченного к 35-летней годовщине референдума о сохранении СССР. О распаде единой страны сожалеют больше половины респондентов, однако, как отмечают социологи, «историческая травма» постепенно переходит в разряд исторической памяти: подрастает поколение, для которого события 90-х годов не были личной драмой и являются лишь фактом далекого прошлого.

В референдуме, состоявшемся 17 марта 1991 года по инициативе президента СССР Михаила Горбачева, приняли участие 80% избирателей (в Латвии, Литве, Эстонии, Молдавии, Армении и Грузии голосование по решению местных властей не проводилось). Более 76% из них высказались за сохранение Союза, в том числе 71% в РСФСР и 70% на Украине. Спустя девять месяцев главы трех стран—учредителей СССР (России, Украины и Белоруссии) подписали Беловежские соглашения о прекращении существования Союза и создании Содружества независимых государств.

ВЦИОМ регулярно опрашивает россиян об отношении к судьбе СССР начиная с 1990-х, и все эти годы более половины респондентов стабильно отвечают, что сожалеют о распаде Союза и считают, что этого можно было избежать (см. график). В первую очередь это событие «остается серьезной психологической травмой» для россиян среднего и старшего возраста, констатирует в своем комментарии на сайте ВЦИОМа его гендиректор Валерий Федоров.

В то же время доля выражающих сожаление по этому поводу прямо коррелирует с возрастом респондентов. Если среди россиян, родившихся до 1947 года, таковых 79%, то среди зумеров (2001 год рождения и моложе) — только 14%. «Для нее (молодежи.— “Ъ”) СССР — уже часть исторического прошлого. Очевидно, что в долгосрочной перспективе отношение к идее СССР будет становиться более спокойным вследствие естественной смены поколений и постепенно из ностальгии перейдет в сферу исторической памяти, важной, но далекой»,— поясняет в комментарии на сайте эксперт ВЦИОМа Татьяна Смак.

Социологи также узнали у респондентов, как бы они ответили на вопрос референдума, если бы он проводился сегодня. Тут разброс мнений оказался менее заметным — видимо, благодаря формулировке, которую еще в 1991 году многие критиковали за расплывчатость и предложение голосовать «за все хорошее» («Считаете ли вы необходимым сохранение СССР как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?»).

В целом за сохранение Союза в 2026 году высказался 61% опрошенных, а среди зумеров — 36% при 29% против и 35% затруднившихся ответить.

В крахе страны россияне в основном винят ее тогдашнее руководство (24%), а также персонально Михаила Горбачева (16%) и первого президента России Бориса Ельцина (17%). На Запад и руководителей союзных республик возложили ответственность по 5% опрошенных, а еще 2% обвинили во всем первого президента Украины Леонида Кравчука.

35-летие референдума отметили 17 марта и главные борцы за светлое советское прошлое из КПРФ. Сначала они обсудили эти события на круглом столе в Госдуме, а затем подняли ту же тему на ее пленарном заседании. Сергей Обухов, выступая от фракции, не только дежурно обвинил в развале СССР последних советских лидеров, но и напомнил о денонсации Беловежских соглашений постановлением Госдумы от 15 марта 1996 года. Против которого, как укоризненно заметил оратор, голосовали три ныне действующих депутата — единороссы Александр Жуков и Олег Морозов, а также внефракционный депутат Оксана Дмитриева.

Спикер Думы Вячеслав Володин не удержался от комментария, предложив коммунистам вспомнить, какая партия вырастила «предателей»: «Может быть, надо было тогда менять систему на конкурентную и многопартийную?»

А Олег Морозов пояснил, что голосовал против денонсации по юридическим причинам: «Постановлением Думы было невозможно отменить то, что вы наделали в Верховном совете». Ведь тот, как напомнил депутат, поддержал ратификацию «беловежского сговора» почти в полном составе. Однопартийца попытался защитить Николай Коломейцев (КПРФ), заявивший, что спикеру по регламенту не положено комментировать выступления от фракций. «А вам бы все запрещать! — посмеялся в ответ господин Володин.— Вот дозапрещались — и страны не стало!..»

