«Т-Технологии» покупают сервис объявлений «Авто.ру» у «Яндекса» за 35 млрд руб.

Группа «Т-Технологии» (MOEX: Т) покупает автомобильный классифайд «Авто.ру» у «Яндекса» (MOEX: YDEX) за 35 млрд руб., рассказали ”Ъ” в компаниях. Сделка будет закрыта во втором квартале 2026 года, уточнили представители компании, для ее финансирования используются заемные средства.

По словам представителя «Т-Технологий», покупка сервиса позволит компании «выстроить первую на российском рынке полномасштабную авто-экосистему 360 градусов, которая объединит миллионы частных покупателей и продавцов автомобилей, тысячи автодилеров и сотни автопроизводителей, трансформируя ландшафт российского авторынка». «Для Яндекса первым приоритетом остаются направления, где кратно масштабировать бизнес позволяют экосистема и технологии компании. Яндекс в результате сделки сможет перенаправить капитал в быстрорастущие технологические направления»,— сказали в «Яндексе»

По условиям сделки, входящее в группу ООО «Т-Авто» приобретает у «Яндекса» 100% группы компаний «Авто.ру» и включает в себя:

сервис объявлений «Авто.ру», а также журнал «Авто.ру», UGC-платформу для общения автовладельцев «Бортжурнал», и раздел «Гараж»;

B2B-платформу «Авто.ру Бизнес»;

F&I-платформу (finance & insurance) для автодилеров «еКредит».

В компании добавили, что команда и бренд «Авто.ру» «станут частью группы «Т-Технологии», при этом продолжат самостоятельное развитие в рамках общей стратегии группы по ускорению технологической трансформации автомобильного рынка в масштабах страны». Пресс-служба добавила, что «Авто.ру» ежедневно пользуются более 30 млн россиян, ежедневно на платформе публикуются около 4 млн объявлений, «а 80% молодых автомобилистов в России — это клиенты Т».

«Яндекс» начал переговоры о продаже «Авто.ру» (auto.ru, объединяет «Авто.ру Бизнес», «еКредит», «Авто.ру Оценка» и т. д.). еще в конце прошлого года. Тогда основными претендентами на покупку были «Сбер», Т-Банк, а также классифайд «Авито». Решение «Яндекса» о продаже опрошенные ”Ъ” эксперты связывали с ухудшением ситуации на рынке автомобилей и усилением конкуренции, в результате которой «Авто.ру» не выступает драйвером роста бизнеса группы.

По данным «СПАРК-Интерфакс», нынешнее юрлицо проекта, ООО «Сервисы размещения объявлений» («Авто.ру»), было зарегистрировано в ноябре 2023 года. Доля в размере 49% принадлежит структуре «Яндекса» — «Я.Финпроект», 51% — гендиректору «Яндекс Вертикалей» Павлу Алешину. Как отмечается в отчетности «Яндекса» за второй квартал 2025 года, выручка направления холдинга «Сервисы объявлений» (входит «Авто.ру», «Яндекс Недвижимость», «Яндекс Аренда» и др.) снизилась на 5% год к году, до 8 млрд руб., из-за динамики продаж «Авто.ру» на фоне продолжающегося спада на рынке автомобилей. По данным финансовой отчетности компании за третий квартал года, на «Авто.ру» были выставлены 43% проданных в России автомобилей, а ежемесячная аудитория сервиса выросла на 40% год к году, абсолютные данные не раскрывались. При этом, по данным Similarweb, всего за ноябрь на сервис пришлось 44 млн посещений, что на 13% меньше, чем месяцем ранее.

Сервис «Авто.ру» был создан как интернет-форум в 1996 году. В 2014 году «Яндекс» купил его за $175 млн у швейцарской компании Immerbereit, владеющей 100% ООО «Авто.ру Холдинг» и ООО «Авто.ру», ее владельцами выступали Deola LLC и Aldea International LLC. Продавцы были обязаны передать «Яндексу» всю интеллектуальную собственность, включая торговые марки, авторские права на программное обеспечение сайта, дизайн, мобильные приложения и т. д., кроме нескольких доменных имен.

В целом объем продаж новых автомобилей в РФ за девять месяцев 2025 года снизился на 17,8%, до 1,19 млн. При этом продажи подержанных авто выросли на 2,7%, до 5,66 млн. Негативное влияние на сегмент оказывают высокая ставка ЦБ и, как следствие, дорогие кредиты.

Варвара Полонская