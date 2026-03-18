АТОР: выдача многократных шенгенских виз россиянам упала за год на 90%

Количество многократных шенгенских виз (мультивиз), выданных россиянам, в январе—марте снизилось на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Ассоциации туроператоров России (АТОР). В отдельных компаниях падение оценивают в 99%.

Чаще вместо россиянам выдают двукратные мультивизы — в 50–60% случаев, преимущественно под круизы. Такая практика действует в консульствах Италии, Франции, Испании и Греции. В остальных ситуациях туристам, как правило, оформляют однократные визы строго под сроки поездки.

Спрос на шенгенские визы при этом растет. По данным туроператоров, с начала года количество обращений увеличилось: в два раза — по Франции и Испании, на 30–40% — по Италии, на 10% — по Греции и Венгрии. Общий прирост оценивается в 20–25%.