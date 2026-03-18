Аудиторов позвали на природу

«Уралхим» предложил главе Счетной палаты Борису Ковальчуку создать платформу для аудита и доработки природоохранного законодательства. В компании указывают, что в последние годы в этой области принято множество новых норм, к которым бизнес часто оказывался не готов. В других компаниях согласны с необходимостью аудита экологических требований. Но есть и риски, что новый орган может усложнить и так непростую бюрократическую систему.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

«Уралхим», один из крупнейших производителей удобрений, обратился к главе Счетной палаты Борису Ковальчуку с предложением создать на базе ведомства панель для разработки природоохранного законодательства. Копия письма компании есть у “Ъ”. Как сказано в обращении, за последние пять лет в области охраны окружающей среды принято 95 федеральных законов и 480 подзаконных актов. Часто новые нормы, включая жесткие санкции и повышение экологических платежей, вводятся неожиданно, что затрудняет оценку рисков и адаптацию для бизнеса. Большое число точечных изменений привело к отсутствию четких и достижимых экологических показателей, что может исправить реформа, разработанная независимым органом, говорится в письме.

По задумке «Уралхима», участники платформы — представители органов власти, бизнеса и ученые — проведут аудит действующего природоохранного регулирования, сформируют достижимые и верифицируемые показатели состояния окружающей среды и подготовят пакет необходимых поправок к базовым экологическим законам. Создание экспертного органа не потребует выделения средств из федерального бюджета, подчеркивается в письме, зато предоставит бизнесу право самостоятельно предлагать способы снижения воздействия на окружающую среду.

В Счетной палате “Ъ” сказали, что рассматривают обращение. В Минприроды сообщили “Ъ”, что пока подобная инициатива в министерство не поступала.

Руководитель департамента по вопросам экологии «Уралхима» Роман Мальцев говорит, что Счетная палата равноудалена от органов власти и бизнеса, имеет опыт контроля за исполнением нацпроектов в области экологии и природоохранных норм. По его словам, площадка будет нести функцию совещательного органа, в рамках которого могут быть созданы экспертные группы по отдельным направлениям. Войти в него смогут все желающие участники российской промышленности. «Сейчас, когда компании инициируют те или иные изменения в экологическом законодательстве, они зачастую преследуют свои интересы. А в рамках дискуссионной панели нужно будет договариваться друг с другом и разрабатывать общие решения. В свою очередь, министерства будут понимать, что предложения уже отработаны и акцептованы Счетной палатой в качестве координатора»,— рассуждает Роман Мальцев.

Член правления и вице-президент «Сегежа Групп» Николай Иванов отмечает, что задача упорядочения законодательства в сфере защиты окружающей среды для лесопромышленного комплекса (ЛПК) стоит особенно остро. «С одной стороны, нас призывают к глубокой переработке и инвестициям в лесную инфраструктуру, с другой — замысловатые бюрократические процедуры, растущие штрафы и квазиналоги, высокая ставка ЦБ и дорогой рубль делают эти инвестиции с экономической точки зрения сложно осуществимыми»,— говорит господин Иванов. По его словам, создание нового института для природоохранного аудита в лесной сфере выглядит излишним, а вот переход на ограниченный набор понятных и измеримых метрик и предоставление бизнесу права выбирать инструменты для снижения воздействия на окружающую среду могут быть рабочими идеями. Источник “Ъ” в крупной промышленной компании согласен, что аудит экологического законодательства давно назрел, как и оценка эффективности отдельных решений, в том числе со стороны Счетной палаты. «Но вопрос необходимо решать путем принятия экологического кодекса, где каждая статья будет обсуждаться с пользователями исходя из практики»,— считает источник “Ъ”.

Глава комитета Архангельского заксобрания Александр Дятлов говорит, что анализ изменений в сфере экологического законодательства должен быть всесторонним и независимым, но опасается создания новых барьеров. Господин Дятлов напоминает, что участники лесопромышленного комплекса давно просят, чтобы проблемами ЛПК, экологии и природопользования занималось одно министерство. «Сейчас этими вопросами занимаются и Минприроды, и Минпромторг, и Рослесхоз. Если к этому бюрократическому списку добавится еще и Счетная палата, то контроль может быть и вовсе потерян»,— предупреждает он. Елена Пастухова из Strategy Partners отмечает, что успех нового органа будет зависеть от способности не просто сформулировать поправки, а обеспечить их практическое принятие и дальнейшее соблюдение.

Ольга Мордюшенко, Полина Трифонова