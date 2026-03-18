Президент Ирана пообещал суровую месть за смерть Али Лариджани

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что виновных в смерти секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани ждет суровая месть.

«Суровая месть ждет преступных террористов, запятнавших в ходе террористической агрессии свои руки кровью угнетенных, но храбрых и стойких мучеников святой земли Иран»,— приводит его слова пресс-служба.

18 марта власти Ирана подтвердили смерть Лариджани в результате удара США и Израиля. Ранее о смерти Али Лариджани сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац, уточнив, что операция была проведена 17 марта.