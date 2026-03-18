«Этот конфликт отбросит на годы систему мировых торгово-экономических отношений»

Ситуация вокруг Ирана, в отношении которого США и Израиль развязали полноценную войну, остается крайне напряженной. Последствия противостояния ощущаются далеко за пределами Ближнего Востока. О ситуации в этом и других кризисных регионах специальный корреспондент “Ъ” Елена Черненко расспросила помощника президента России, председателя Морской коллегии Николая Патрушева.

Помощник президента России Николай Патрушев во время интервью

— Советник президента США по экономике Кевин Хассетт на днях объявил, что нефтяные танкеры вновь начинают проходить через Ормузский пролив, но судоходство по нему пока даже близко не восстановилось в объеме, предшествующем войне США и Израиля против Ирана. Как вы оцениваете обстановку в регионе, прежде всего вокруг Ормузского пролива? — Ормузский пролив годами был связующим звеном мировых логистических цепочек, которые в настоящее время в основном разрушены. Он превращается в зону противоборства, опасную для судоходства. По всей видимости, нынешний конфликт отбросит на годы назад выстроенную систему мировых торгово-экономических отношений. Фактически операция «Эпическая ярость» стала катализатором передела мирового рынка энергоресурсов и слома морской логистики. И никакой «эпичности» в этой «ярости» нет — вместо нее мир наблюдает трагизм с непредсказуемыми гуманитарными и экономическими последствиями. Повреждено нефтегазовое оборудование, нанесен колоссальный экологический ущерб акватории Персидского залива, уничтожается портовая инфраструктура, страдает население, уничтожаются культурные и исторические ценности. От боевых действий повреждены и уничтожены торговые суда самых разных стран. Растут цены на энергоресурсы, тарифы на грузоперевозки крупнейших морских контейнерных линий, стоимость страхования. Сокращается мировой экспорт удобрений, что негативно влияет на агропромышленный комплекс в Азии, Африке и Европе.

— Многие западные политики и эксперты говорят, что якобы Россия выигрывает от конфликта, поскольку растут цены на нефть. — Конфликт невыгоден ни одной из сторон. Он не имеет оправдания и объективных причин. И для самих США он разрушителен, ведь американцы своими руками уничтожают свой статус как гаранта безопасности для союзников по всему миру. Вера в способность западных военных баз обеспечить безопасность стран, где они расположены, улетучивается на глазах. Кстати, как и вера в то, что союзнические отношения с Америкой спасут от экономического кризиса. Ограничения поставок энергоресурсов неизбежно приведут к остановке энергоемких производств в Японии, Республике Корея, Австралии и странах Евросоюза. Да, цены на углеводороды растут, но это не означает, что так будет постоянно. С каждой из стран, затронутых сейчас войной, у России десятилетиями складывались тесные торгово-экономические и научно-технические связи, в том числе в морской сфере. Поэтому мы с большой тревогой следим за разворачивающимися событиями. И, разумеется, мы искренне сожалеем о ничем не оправданных человеческих жертвах, включая представителей высшего руководства Ирана (с некоторыми из них я был знаком лично), скорбим об убитых мирных гражданах этой страны и дружественных нам государств Персидского залива, о погибших моряках из самых разных стран. Всех этих жертв можно было избежать. — Предполагалось, что 1 апреля начнется строительство железнодорожной линии Решт—Астара в рамках коридора «Север—Юг». Каковы перспективы проекта в нынешних условиях? — Иран — стратегический партнер России, нас связывает многолетняя дружба и плодотворное сотрудничество. Уверен, что конфликт будет урегулирован и иранский народ продолжит развиваться по своей суверенной траектории. Что касается коридора «Север—Юг», то это отнюдь не только проект России и Ирана. Его реализация отвечает интересам множества других стран Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии, Африки. Являясь кратчайшим путем доставки товаров из европейской части России в Индию, он позволит увеличить товарооборот десятков государств, дать толчок развитию морских портов и судоходных компаний. Полагаю, что у этого проекта есть будущее.

— Конфликт вокруг Ирана вовлекает все новых участников: базовые принципы стратегического баланса на море нарушены не только в Персидском заливе, но и в Средиземном море и Индийском океане. Чем это чревато? — Конфликт действительно уже выходит за пределы Персидского залива. Яркий пример — торпедирование американской подводной лодкой иранского фрегата в Индийском океане. Это первый подобный случай за 40 с лишним лет со времен Фолклендской войны. Важно знать, что иранский корабль не имел на своем борту вооружения, чувствовал себя в безопасности, поскольку возвращался после участия в международном многостороннем военно-морском учении «Милан», где корабли 51 страны отрабатывали совместное участие в гуманитарных миссиях. При этом, обратите внимание, непосредственно от проблемы безопасности судоходства в Ормузском проливе США дистанцируются. Вместо этого американцы призвали членов НАТО и другие страны направлять в этот район свои флоты, чтобы переложить на них груз ответственности. Страны НАТО при всей своей зависимости от Вашингтона воздерживаются от участия в военных действиях в этом регионе. — Ну, европейские военно-морские силы вместо этого продолжают охоту на так называемый российский теневой флот. — Против флота, перевозящего грузы из российских портов, действительно развернута беспрецедентная кампания, в которую включаются, казалось бы, третьестепенные морские державы. В охоте за танкерами, сухогрузами и контейнеровозами некоторые страны попросту заигрались. Атака на российский СПГ-танкер «Арктик Метагаз» в Средиземном море вообще стала вопиющим случаем, расцениваемым нами как международный террористический акт. По имеющейся информации, риск террористических и диверсионных угроз в отношении судов, следующих в российские порты, не снижается. В этой связи нами разработан и реализуется целый комплекс мероприятий обеспечения безопасности судоходства. — Что он подразумевает? — Осуществляется досмотр судов, прибывающих из-за рубежа, определен порядок оперативного взаимодействия судовладельцев с администрациями морских портов, усилен контроль за судами, выполняющими грузоперевозки в интересах России. В режиме реального времени обрабатывается информация обо всех морских объектах, ведущих экономическую деятельность, для предотвращения угроз внезапного нападения на пункты базирования, порты, корабли и суда. Рассматривается возможность через капитанов портов запрашивать сопровождение судов под российским флагом мобильными огневыми группами. Сейчас также прорабатывается размещение на судах специальных средств защиты. Предусматриваются меры по конвоированию торгового флота кораблями ВМФ. Все чаще отмечаем, что политико-дипломатические и правовые меры далеко не всегда срабатывают для противодействия развернутой Западом кампании против российского судоходства. В случае появления новых угроз на море со стороны европейских стран нами будут выработаны дополнительные меры.

— Американский план, в частности, делает акцент на развертывании массовых автономных морских систем, на производстве дешевых беспилотных надводных и подводных платформ для компенсации численного превосходства стратегических конкурентов. Способно ли появление у Америки флотилий таких систем угрожать России? — Развертыванию морских роботизированных систем уделяют внимание многие страны, в том числе считая, что классическая концепция строительства военно-морских сил не отвечает современным требованиям. В Индии, например, на днях началось строительство первого в стране центра по разработке и производству передовых беспилотных платформ для военно-морских сил и гражданского флота. В России автономные, безэкипажные, телеуправляемые подводные аппараты уже используются, а научные институты и конструкторские бюро разрабатывают новое поколение такой техники. В этом направлении наша военная наука не отстает, а во многом опережает зарубежные разработки. Сейчас проводится анализ отечественного рынка для выявления наиболее перспективных решений, которые могут быть применены при создании морских дронов. Внимание обращается и на небольшие частные компании, ряд которых в инициативном порядке создали образцы, не уступающие зарубежным аналогам. — Вы предполагаете, что России на протяжении длительного времени придется защищать свою морскую торговлю? — Западные стратеги давно поняли: один из способов нанести критический ущерб государству — блокировать его внешнеторговые операции. Неслучайно США, Англия, Франция и ряд их союзников нацелены на прямой политический, военный и финансовый контроль над ключевыми морскими коммуникациями. Поэтому обеспечивать безопасность морской торговли необходимо в любое время. В первую очередь для России жизненно важно иметь собственный потенциал в области морских грузоперевозок — флот, судостроительные и судоремонтные предприятия, портовые мощности, операторов, страховщиков и так далее. Одно из наиболее пагубных заблуждений заключалось в представлении о том, что национальный торговый флот иметь необязательно и в целях сомнительной экономии средств якобы всегда можно найти «удобный флаг» и под ним возить грузы. В настоящее время нам надо выстроить импортонезависимую модель морской экономики. Это не значит, что мы замыкаемся от внешнего мира, отказываясь от сотрудничества с другими крупными морскими державами. Напротив, мы продолжим встраиваться в мировую морскую экономику, будем взаимодействовать с заинтересованными партнерами. Но лишь на условиях взаимной выгоды. — Недавно утвержденный «Американский морской план действий», по сути, стал первой за долгое время целостной морской доктриной США. В ней, по вашей оценке, заложены какие-то факторы риска для России? — Документ, безусловно, получился интересный, и мы его детально изучили. Конечно, можно говорить об определенных рисках, например в контексте провозглашенной в этом «Плане» более активной экспансии в Арктику, развития американского полярного судоходства и инфраструктуры. Но полагаю, что куда интереснее изучить общую тональность этой доктрины и подумать, какие уроки мы могли бы извлечь из нее. Обращает на себя внимание, что администрация Трампа (президента США Дональда Трампа.— “Ъ”) с первых месяцев своей работы взяла курс на последовательное наращивание комплексной морской мощи. Заметьте, не просто потенциала военно-морских сил, а именно всего спектра возможностей, прежде всего в сфере морской деятельности. В «Плане действий» поставлены задачи по достижению технологического суверенитета в судостроении и смежных отраслях, обеспечению их стабильным притоком недорогих заемных средств, развитию прибрежных территорий, созданию особых экономических зон. Говорится о более ответственном строительстве кораблей и судов, в том числе об устранении огромного числа бюрократических процедур и практики бесконечного изменения и пересогласования проектной документации, а также о внедрении в проектирование судов искусственного интеллекта. Важно отметить, что в упомянутом «Плане» модернизация морских отраслей США предполагается во многом за счет своих стратегических партнеров, особенно преуспевающих в области судостроении Японии и Республики Корея. Кстати, Сеул уже одобрил законопроект об инвестициях в судостроение США на $150 млрд. Интересная идея создавать патронируемые государством механизмы привлечения заемных средств. Логика у американского плана простая: для создания мощной морской экономики нужны дешевые деньги, высокие компетенции, что неизбежно предполагает акцент на образование, продвинутые технологии и, конечно, производственные мощности. — Что-то из этого может быть полезно для России? — Да, по сути, многие из обозначенных американцами рецептов востребованы и для нашей страны, немалое число уже нами не первый год внедряется на отечественных верфях и в портах. Сейчас на площадке Морской коллегии готовится проект федерального закона о судостроении, где найдут отражение многие аналогичные меры.