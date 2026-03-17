Парламент Татарстана потерял тяжеловеса

Фарид Мухаметшин ушел в отставку после 30 лет работы на посту главы Госсовета

Фарид Мухаметшин, возглавлявший Госсовет (парламент) Татарстана почти 30 лет, досрочно сложил полномочия спикера и депутата. За время его работы на этом посту сменились глава республики и пять созывов парламента, а сам господин Мухаметшин стал одной из ключевых фигур региональной политики и проводником особой позиции Татарстана на федеральном уровне. Депутаты назвали его «человеком-эпохой» и «легендой», а бывший спикер пообещал и «впредь вносить вклад в развитие Татарстана, хоть и в ином качестве».

Спикер Фарид Мухаметшин, по убеждению его коллег по Госсовету, всегда жестко отстаивал интересы Татарстана и его народа

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

О своем уходе 78-летний Фарид Мухаметшин объявил на заседании Госсовета 17 марта. «Я принял непростое решение и официально заявляю о сложении полномочий депутата и председателя парламента Республики Татарстан. Это решение было обдуманным и взвешенным. В политике, как и в любой сфере деятельности, должна быть преемственность»,— сказал спикер.

Присутствовавший в зале глава Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что господин Мухаметшин «останется рядом»: «Мы так привыкли к вам. Где бы мы ни работали, я всегда чувствовал вашу поддержку». Парламентарии тоже не скрывали эмоций.

Председатель Союза писателей Татарстана Ркаил Зайдуллин заявил, что имя Фарида Мухаметшина, который «в 90-е защищал наш суверенитет», будет «написано золотыми буквами».

Депутат Руслан Нигматулин назвал экс-спикера «легендарной личностью», а депутат Госдумы от Татарстана Айдар Метшин — «одним из архитекторов» современного Татарстана.

И. о. председателя Госсовета до избрания нового спикера назначен вице-спикер Марат Ахметов, занимающий эту должность с 2019 года. Кроме того, депутаты учредили должность почетного председателя Госсовета, на которую единогласно избрали Фарида Мухаметшина. Он будет вправе участвовать в мероприятиях Госсовета и его президиума, выступать на заседаниях, вносить обязательные к рассмотрению предложения и законопроекты.

Фарид Мухаметшин впервые возглавил Верховный совет Татарстана в 1991 году, когда республика приняла Декларацию о госсуверенитете, а ее первым президентом стал Минтимер Шаймиев. С 1995-го господин Мухаметшин руководил правительством, но в 1998-м вернулся в парламент, переименованный в Госсовет. С тех пор он оставался бессменным спикером, сохранив этот пост и при новом главе Татарстана, которым в 2010 году стал Рустам Минниханов, работавший в правительстве господина Мухаметшина министром финансов.

Имя спикера неизменно ассоциировалось с особой позицией Татарстана по резонансным федеральным вопросам. На прощальном заседании Фарид Мухаметшин вспомнил, как летал к Борису Ельцину отстаивать право республики сохранить контрольные пакеты акций ключевых предприятий. «"Опять вы, татары, своевольничаете?" — говорит Борис Николаевич. Я говорю: "Мы акционируемся. Контрольный пакет акций оставим за правительством республики и сохраним свою многовекторную экономику"»,— воспроизвел он диалог с первым президентом РФ.

В 2024 году Госсовет выступил категорически против перехода на одноуровневую систему местного самоуправления в рамках муниципальной реформы, а спикер направил обращение председателю Госдумы Вячеславу Володину.

В итоге в феврале 2025-го Дума приняла поправки, предоставившие регионам право самостоятельно определять модель самоуправления. Столь же принципиальную позицию господин Мухаметшин занял по вопросу изучения родных языков, когда в июле 2025 года стало известно о сокращении учебных часов по родному языку в начальной школе. Кстати, сам господин Мухаметшин, по его словам, выучил татарский язык уже после того, как возглавил Верховный совет: «Я так себя ущербно чувствовал: ну какой же я татарин?»

Слухи об уходе спикера ходили не первый год: в частности, на этом, по словам самого Фарида Мухаметшина, настаивала его супруга. Отставка выглядела логичной перед выборами в Госсовет 2024 года, но тогда он переизбрался на новый срок. Позже ожидалось, что спикер уйдет в отставку после выборов главы республики в 2025 году, но и тогда этого не произошло. О своих дальнейших планах господин Мухаметшин обещал рассказать на специальной пресс-конференции.

Анар Зейналов, Казань

Фотогалерея

Карьера спикера Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина

«Сегодняшнее заседание для меня имеет особый, я бы сказал, рубежный характер. Я принял непростое решение и официально заявляю о сложении полномочий депутата и председателя парламента Республики Татарстан. Это решение было обдуманным и взвешенным. В политике, как и в любой сфере деятельности, должна быть преемственность», — сказал Фарид Мухаметшин на заседании в Госсовете

Фарид Мухаметшин родился 22 мая 1947 года в Альметьевске. В 1972 году окончил Альметьевский техникум газовой промышленности, в 1979-м — Уфимский нефтяной институт, в 1986-м — Саратовскую высшую партийную школу. Имеет ученую степень доктора политических наук

До вступления в должности председателя Госсовета республики в мае 1998 года, он с конца 1980-х годов работал был министром торговли, а также заместителем председателя Совета Министров. В 1991–1995 годах возглавлял Верховный Совет Татарстана, а с января 1995 по май 1998 года занимал пост премьер-министра республики. (На фото слева направо: Муртаза Рахимов, Минтимер Шаймиев, Владимир Путин, Фарид Мухаметшин и Камиль Исхаков)

На заключительном заседании в роли спикера Фарид Мухаметшин вспоминал, как в 1990-е годы руководство республики не стало выполнять рекомендации Москвы о распродаже промышленных активов. По его словам, после консультаций с Минтимером Шаймиевым и Рустамом Миннихановым (тогда министром финансов) было принято решение акционировать предприятия, но сохранить за Татарстаном контрольные пакеты акций. (На фото Минтимер Шаймиев и Фарид Мухаметшин)

Фарид Мухаметшин занимает пост секретаря Татарстанского регионального отделения «Единой России» с 2003 года. Несмотря на уход с должности председателя Госсовета, он пока сохраняет эту позицию, сообщили в пресс-службе партии

Находясь во главе регионального парламента Фарид Мухаметшин неоднократно отмечал, что к мнению Татарстана прислушиваются на федеральном уровне. В частности, Госдума приняла поправки к законопроекту об общих принципах организации местного самоуправления, позволяющие регионам самостоятельно определять модель МСУ, после того как Госсовет Татарстана выступил против перехода с двухуровневой на одноуровневую систему. Сам Фарид Мухаметшин тогда предупреждал, что предлагаемая реформа может привести к тому, что жители сельских поселений останутся «на произвол судьбы»

На финальном заседании, в котором Фарид Мухаметшин участвовал в качестве спикера, раис Татарстана Рустам Минниханов вручил ему орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ о присвоении подписал президент России Владимир Путин. На том же заседании депутаты утвердили новую должность – почетного председателя Госсовета Татарстана. В новом статусе Фарид Мухаметшин сможет присутствовать на заседаниях, для него предусмотрены отдельный кабинет и служебный транспорт

Государственный советник Татарстана, первый президент республики Минтимер Шаймиев также присутствовал на заседании и высказался по поводу ухода Фарида Мухаметшина с поста председателя Госсовета. «Очень торжественный день. Все мы тут собрались. Но я вам должен сказать, что простых моментов в нашей деятельности не бывает, и этот день — особенно значимый», – сказал Минтимер Шаймиев

«В самое сложное время Фарид Хайруллович возглавлял правительство, я был министром финансов. И мы работали рука об руку», — вспоминал Рустам Минниханов, выступая с трибуны. (На фото слева направо: Фарид Мухаметшин, Марат Ахметов и Рустам Минниханов)

Фарид Мухаметшин и член британской королевской семьи принц Майкл Кентский во время экскурсии в Госсовете Татарстана в 2007 году

Фарид Мухаметшин во время автопробега, посвященного 50-летию начала производства ГАЗ-21 «Волга» в 2006 году

Фарид Мухаметшин на X Международном экономическом саммите России и стран ОИС «Россия — исламский мир» в 2018 году»

Фарид Мухаметшин (слева) и председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев (справа) на Совете законодателей России в Совете Федерации в 2016 году

Фарид Мухаметшин на открытии XV Международного экономического форума «Россия — исламский мир: KazanForum» в 2024 году

Фарид Мухаметшин с супругой Луизой Мухаметшиной во время голосования на избирательном участке в казанском лицее в Единый день голосования 2025 года

  • Газета «Коммерсантъ» №46 от 18.03.2026, стр. 3

