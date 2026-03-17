Парламент Татарстана потерял тяжеловеса

Фарид Мухаметшин, возглавлявший Госсовет (парламент) Татарстана почти 30 лет, досрочно сложил полномочия спикера и депутата. За время его работы на этом посту сменились глава республики и пять созывов парламента, а сам господин Мухаметшин стал одной из ключевых фигур региональной политики и проводником особой позиции Татарстана на федеральном уровне. Депутаты назвали его «человеком-эпохой» и «легендой», а бывший спикер пообещал и «впредь вносить вклад в развитие Татарстана, хоть и в ином качестве».

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Спикер Фарид Мухаметшин, по убеждению его коллег по Госсовету, всегда жестко отстаивал интересы Татарстана и его народа

О своем уходе 78-летний Фарид Мухаметшин объявил на заседании Госсовета 17 марта. «Я принял непростое решение и официально заявляю о сложении полномочий депутата и председателя парламента Республики Татарстан. Это решение было обдуманным и взвешенным. В политике, как и в любой сфере деятельности, должна быть преемственность»,— сказал спикер.

Присутствовавший в зале глава Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что господин Мухаметшин «останется рядом»: «Мы так привыкли к вам. Где бы мы ни работали, я всегда чувствовал вашу поддержку». Парламентарии тоже не скрывали эмоций.

Председатель Союза писателей Татарстана Ркаил Зайдуллин заявил, что имя Фарида Мухаметшина, который «в 90-е защищал наш суверенитет», будет «написано золотыми буквами».

Депутат Руслан Нигматулин назвал экс-спикера «легендарной личностью», а депутат Госдумы от Татарстана Айдар Метшин — «одним из архитекторов» современного Татарстана.

И. о. председателя Госсовета до избрания нового спикера назначен вице-спикер Марат Ахметов, занимающий эту должность с 2019 года. Кроме того, депутаты учредили должность почетного председателя Госсовета, на которую единогласно избрали Фарида Мухаметшина. Он будет вправе участвовать в мероприятиях Госсовета и его президиума, выступать на заседаниях, вносить обязательные к рассмотрению предложения и законопроекты.

Фарид Мухаметшин впервые возглавил Верховный совет Татарстана в 1991 году, когда республика приняла Декларацию о госсуверенитете, а ее первым президентом стал Минтимер Шаймиев. С 1995-го господин Мухаметшин руководил правительством, но в 1998-м вернулся в парламент, переименованный в Госсовет. С тех пор он оставался бессменным спикером, сохранив этот пост и при новом главе Татарстана, которым в 2010 году стал Рустам Минниханов, работавший в правительстве господина Мухаметшина министром финансов.

Имя спикера неизменно ассоциировалось с особой позицией Татарстана по резонансным федеральным вопросам. На прощальном заседании Фарид Мухаметшин вспомнил, как летал к Борису Ельцину отстаивать право республики сохранить контрольные пакеты акций ключевых предприятий. «"Опять вы, татары, своевольничаете?" — говорит Борис Николаевич. Я говорю: "Мы акционируемся. Контрольный пакет акций оставим за правительством республики и сохраним свою многовекторную экономику"»,— воспроизвел он диалог с первым президентом РФ.

В 2024 году Госсовет выступил категорически против перехода на одноуровневую систему местного самоуправления в рамках муниципальной реформы, а спикер направил обращение председателю Госдумы Вячеславу Володину.

В итоге в феврале 2025-го Дума приняла поправки, предоставившие регионам право самостоятельно определять модель самоуправления. Столь же принципиальную позицию господин Мухаметшин занял по вопросу изучения родных языков, когда в июле 2025 года стало известно о сокращении учебных часов по родному языку в начальной школе. Кстати, сам господин Мухаметшин, по его словам, выучил татарский язык уже после того, как возглавил Верховный совет: «Я так себя ущербно чувствовал: ну какой же я татарин?»

Слухи об уходе спикера ходили не первый год: в частности, на этом, по словам самого Фарида Мухаметшина, настаивала его супруга. Отставка выглядела логичной перед выборами в Госсовет 2024 года, но тогда он переизбрался на новый срок. Позже ожидалось, что спикер уйдет в отставку после выборов главы республики в 2025 году, но и тогда этого не произошло. О своих дальнейших планах господин Мухаметшин обещал рассказать на специальной пресс-конференции.

Анар Зейналов, Казань