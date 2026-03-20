Ей снова 15

Намерение «подтолкнуть» охлаждающуюся российскую экономику и снизившаяся после январского скачка инфляция обеспечили продолжение цикла смягчения денежно-кредитной политики Центробанка. На заседании 20 марта ключевая ставка снижена еще на полпункта, до 15% годовых. Как следовало из комментариев к решению от главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, текущее ослабление рубля как возможный проинфляционный фактор ЦБ не беспокоит, реальные же риски исходят от двух «значимых факторов неопределенности»: это война на Ближнем Востоке и возможная корректировка бюджетной политики.

Фото: Артем Кудрявцев / Пресс-служба Банка России

Фото: Артем Кудрявцев / Пресс-служба Банка России

По итогам заседания совета директоров 20 марта Банк России продолжил осторожное смягчение денежно-кредитной политики. Снижение ставки еще на 50 базисных пунктов, с 15,5% до 15% годовых, стало уже седьмым подряд: после сокращения с пикового значения в 21% на один процентный пункт в июне 2025-го, на два — в июле, еще на один — в сентябре и на полпункта — в октябре, декабре и уже в феврале 2026 года.

На этот раз решение, судя по опросам, оказалось ожидаемым для до этого часто ошибавшегося большинства аналитиков. Как выяснилось после заседания, не сильно сомневались в решении и члены совета директоров ЦБ.

«Широкий консенсус у нас сложился вокруг снижения ставки на 50 базисных пунктов, хотя были и точечные предложения по сохранению ставки и по снижению ее на 100 пунктов»,— пояснила Эльвира Набиуллина.

В пользу продолжения цикла снижения ставок сыграли прежде всего два обстоятельства. Первое — новые успехи в подавлении инфляции. После вызванного повышением ставки НДС и утильсбора январского скачка цен в феврале инфляция замедлилась и по состоянию на 16 марта составляла 5,9% в годовом измерении. С исключением разовых факторов оценка устойчивой инфляции находится в диапазоне 4–5% в пересчете на год. Инфляционные ожидания населения на год вперед в марте несколько подросли, но ЦБ не считает такой рост значимым.

Второй фактор — замедление роста экономической активности в начале года и «некоторое охлаждение» потребительского спроса. Кроме того, снижается напряженность на рынке труда — предприятия, судя по опросам, меньше говорят о дефиците кадров и не намерены так активно, как ранее, «проинфляционно» повышать зарплаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Сигнал на будущее ЦБ в своем релизе оставил мягким, заявив, что «будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий», добавив к этому еще и обещание «оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий».

Под этими «условиями» регулятор понимает два фактора. Внешний — война США и Израиля с Ираном, внутренний — неопределенность, сложившаяся вокруг российского бюджета.

По части первого, с одной стороны, боевые действия на Ближнем Востоке привели к росту цен на нефть и другие товары российского экспорта.

С другой — они могут замедлить мировой спрос и инвестиции, привести к повышению инфляции в странах—импортерах энергоресурсов и к нарушению цепочек поставок. Это, по словам Эльвиры Набиуллиной, по сути станет «шоком предложения», который будет влиять на издержки в мире и отчасти может быть перенесено в цены на российском рынке.

«Итоговый эффект для российской экономики будет зависеть от продолжительности и масштаба этих геополитических событий»,— сказала председатель ЦБ. Относительно волнующего многих курса рубля она отметила, что в последние недели он ослаб, но «говорить о выраженной тенденции преждевременно».

Внутренний же беспокоящий ЦБ риск связан с сигналами правительства о намерении подкорректировать бюджетную конструкцию. Напомним, в условиях «сложного» бюджета Минфин временно отказался от продажи валюты из ФНБ, анонсировал снижение цены отсечения (сейчас — $59 за баррель) и «приоритизацию» (то есть фактическое сокращение незащищенных расходов).

Рынки ждали от ЦБ оценки готовящихся изменений, но поскольку в связи со взлетом цен на нефть принятие решения Белым домом, видимо, отложено, конкретики от регулятора прозвучало немного.

Эльвира Набиуллина отметила, что для ЦБ важно не столько изменение расходов, сколько общая конфигурация бюджета. «Если расходы снижаются, но доходы сокращаются еще сильнее, то есть структурный дефицит бюджета увеличивается, и он финансируется дополнительными заимствованиями, если это будет происходить, то это фактор, который будет действовать в сторону усиления инфляции и потребует более высокой ключевой ставки»,— пояснила председатель ЦБ. Если же при урезании трат структурный дефицит не поменяется, то это будет «при прочих равных» нейтрально для ключевой ставки.

Следующее заседание ЦБ по ставке — 24 апреля.

Вадим Вислогузов