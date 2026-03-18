Андрей Свинцов попал под блокировку

Депутата Госдумы Андрея Свинцова исключили из ЛДПР «в связи с совершением действий, порочащих репутацию партии». Такое решение высший совет либерал-демократов принял на заседании 18 марта. Зампред комитета Думы по информполитике оказался в центре внимания после нескольких громких высказываний о блокировке соцсетей и об ограничениях мобильного интернета. Впрочем, шансов переизбраться в нижнюю палату от ЛДПР на предстоящих выборах у него и так не было, говорят источники “Ъ” в партии.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ После заседания высшего совета ЛДПР Андрей Свинцов вынужденно раздвоился: в партии он уже не состоит, но членом ее фракции в Госдуме пока остается

Андрей Свинцов вступил в ЛДПР в 2000-м. Карьеру сделал под патронажем Владимира Жириновского — с 2003-го работал в секретариате основателя партии, а с 2008-го был его помощником. Избирался в Госдуму в 2011 и 2016 годах, но в 2021-м не прошел. Впрочем, уже в 2022 году получил «списочный» мандат господина Жириновского после смерти политика.

С инициативами о регулировании распространения контента в интернете Андрей Свинцов, будучи зампредом профильного комитета, выступал начиная с 2011 года. В разные периоды он ратовал за запрет на регистрацию в соцсетях под чужим именем, обязательную идентификацию пользователей мессенджеров (в частности, Telegram) по номеру телефона, суверенизацию рунета и др.

Начиная с декабря прошлого года Андрей Свинцов активно комментировал СМИ участившиеся слухи о предстоящей блокировке доступа к Telegram в России. Предоставляемые депутатом данные разнились от месяца к месяцу. Так, в январе 2026-го он опроверг вероятность полной блокировки мессенджера, но уже в феврале допустил, что Telegram может быть внесен в список экстремистских организаций (см. досье).

В начале марта, когда пользователи массово жаловались на замедление работы мессенджера, политик подчеркнул, что владельцам площадки следует начать выполнять требования российского законодательства. «Все могут вернуться на наш рынок и честно работать — у нас такие же законы, как в Европе и Америке»,— сказал он. Тогда же парламентарий отметил, что Роскомнадзор начнет «потихоньку поджимать» VPN-трафик и мессенджер «будет так же тупить и через VPN».

Эти и другие высказывания господина Свинцова в ЛДПР воспринимали болезненно, сообщил источник “Ъ” в партии, тем более что уколоть ЛДПР в связке со Свинцовым не забыли и политические конкуренты либерал-демократов (например, с критикой выступил первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин).

Речи о том, что политик будет баллотироваться в новый созыв Думы по списку партии, не шло давно, однако «комментарии по блокировкам и Telegram переполнили чашу терпения» руководства вплоть до скандала, указал собеседник “Ъ”.

18 марта решением президиума высшего совета ЛДПР господин Свинцов был исключен из ЛДПР в связи «с совершением им действий, порочащих репутацию ЛДПР, массовыми жалобами со стороны жителей России, а также требованиями со стороны всех партийных региональных отделений», сообщила “Ъ” замруководителя центрального аппарата партии Элеонора Кавшар. Членом фракции, в отличие от коллеги Ярослава Нилова, господин Свинцов остался.

После заседания Андрей Свинцов сказал “Ъ”, что причин для обращения в суд в связи со своим изгнанием «не видит». «Руководство партии — это же не один человек, а коллектив,— сказал политик.— Коллектив не ошибается». Депутат заверил, что не намерен добровольно отказываться от мандата, а в будущем готов рассмотреть иные, не политические варианты трудоустройства: «Я, во-первых, строитель, а во-вторых, юрист».

Вместе с тем Андрей Свинцов подчеркнул, что не получил «ни копейки» от ЛДПР, жил на депутатскую зарплату и партийную работу всегда воспринимал как общественную. «Я всегда работал в ближнем кругу Жириновского и выполнял те задачи, которые были важны для Жириновского. Сегодня ситуация уже другая»,— резюмировал он.

Зампред фракции ЛДПР Андрей Луговой написал Андрею Свинцову «политическую эпитафию» в Telegram, процитировав Козьму Пруткова: «Если у тебя есть фонтан, заткни его; дай отдохнуть и фонтану». По словам господина Лугового, либерал-демократы «воочию убедились, что много лет работать в тени Владимира Жириновского недостаточно, чтобы достойно занять его место в Госдуме».

Напомним, ранее из ЛДПР были исключены два других приближенных к Владимиру Жириновскому политика. Так, в 2023-м партбилета лишился Василий Власов (впоследствии также лишен думского мандата), а спустя год из партии и фракции был исключен председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

Григорий Лейба, Ксения Веретенникова