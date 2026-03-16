Победители «Оскара-2026»
В Лос-Анджелесе прошла 98-я церемония вручения премии «Оскар». Картина «Битва за битвой» была представлена в 13 номинациях и победила в 6 из них, в том числе как лучший фильм. Список победителей во всех номинациях.
- Лучший фильм — «Битва за битвой»;
- Лучший актер — Майкл Б. Джордан («Грешники»);
- Лучший актер второго плана — Шон Пенн («Битва за битвой»);
- Лучшая актриса — Джесси Бакли («Хамнет»);
- Лучшая актриса второго плана — Эми Мэдиган («Орудия»);
- Лучший анимационный фильм — «Кей-поп-охотницы на демонов»;
- Лучший короткометражный анимационный фильм — «Девушка, которая плакала жемчугом»;
- Лучшая операторская работа — Отем Дюральд Аркапоу («Грешники»);
- Лучший кастинг — Кассандра Кулукундис («Битва за битвой»);
- Лучший дизайн костюмов — Кейт Хоули («Франкенштейн»);
- Лучший режиссер — Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»);
- Лучший документальный фильм — «Господин Никто против Путина»;
- Лучший короткометражный документальный фильм — «Все пустые комнаты»;
- Лучший монтаж — Эндрю Юргенсен («Битва за битвой»);
- Лучший международный фильм — «Сентиментальная ценность»;
- Лучший грим и прически — Майк Хилл, Джордан Сэмюэл и Клиона Фьюри («Франкенштейн»);
- Лучший оригинальный саундтрек — Людвиг Горанссон («Грешники»);
- Лучшая песня — «Golden» («Кей-поп-охотницы на демонов»);
- Лучшая работа художника-постановщика — Тамара Деверелл и Шэйн Виё («Франкенштейн»);
- Лучший короткометражный игровой фильм — «Певцы» и «Два человека обмениваются слюной»;
- Лучший звук — «F1»;
- Лучшие визуальные эффекты — «Аватар: Пламя и пепел»;
- Лучший адаптированный сценарий — Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»);
- Лучший оригинальный сценарий — Райан Куглер («Грешники»).