Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Победители «Оскара-2026»

В Лос-Анджелесе прошла 98-я церемония вручения премии «Оскар». Картина «Битва за битвой» была представлена в 13 номинациях и победила в 6 из них, в том числе как лучший фильм. Список победителей во всех номинациях.

Фото: Mike Blake / Reuters

  • Лучший фильм — «Битва за битвой»;
  • Лучший актер — Майкл Б. Джордан («Грешники»);
  • Лучший актер второго плана — Шон Пенн («Битва за битвой»);
  • Лучшая актриса — Джесси Бакли («Хамнет»);
  • Лучшая актриса второго плана — Эми Мэдиган («Орудия»);
  • Лучший анимационный фильм — «Кей-поп-охотницы на демонов»;
  • Лучший короткометражный анимационный фильм — «Девушка, которая плакала жемчугом»;
  • Лучшая операторская работа — Отем Дюральд Аркапоу («Грешники»);
  • Лучший кастинг — Кассандра Кулукундис («Битва за битвой»);
  • Лучший дизайн костюмов — Кейт Хоули («Франкенштейн»);
  • Лучший режиссер — Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»);
  • Лучший документальный фильм — «Господин Никто против Путина»;
  • Лучший короткометражный документальный фильм — «Все пустые комнаты»;
  • Лучший монтаж — Эндрю Юргенсен («Битва за битвой»);
  • Лучший международный фильм — «Сентиментальная ценность»;
  • Лучший грим и прически — Майк Хилл, Джордан Сэмюэл и Клиона Фьюри («Франкенштейн»);
  • Лучший оригинальный саундтрек — Людвиг Горанссон («Грешники»);
  • Лучшая песня — «Golden» («Кей-поп-охотницы на демонов»);
  • Лучшая работа художника-постановщика — Тамара Деверелл и Шэйн Виё («Франкенштейн»);
  • Лучший короткометражный игровой фильм — «Певцы» и «Два человека обмениваются слюной»;
  • Лучший звук — «F1»;
  • Лучшие визуальные эффекты — «Аватар: Пламя и пепел»;
  • Лучший адаптированный сценарий — Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»);
  • Лучший оригинальный сценарий — Райан Куглер («Грешники»).

Новости компаний Все