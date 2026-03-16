Лариса Долина подала иск к обманувшим ее мошенникам на 176 млн рублей

Балашихинский городской суд зарегистрировал иск певицы Ларисы Долиной к четырем мошенникам, осужденным по делу о хищении квартиры артистки. Речь идет об Андрее Основе, Дмитрии Леонтьеве, Артуре Каменецком и Анжеле Цырульниковой. Истец потребовала возместить ей более 176,1 млн руб., сообщила пресс-служба судов Подмосковья.

Певица требовала возместить ущерб еще во время рассмотрения уголовного дела в ноябре 2025 года. Тогда Балашихинский горсуд не стал рассматривать требование потерпевшей, и судья предложил подать иск в порядке гражданского судопроизводства.

Основу, Леонтьева, Каменецкого и Цырульникову в ноябре 2025 года приговорили к срокам от четырех до семи лет колонии. Также им назначили штрафы от 900 тыс. до 1 млн руб. Как установило следствие, злоумышленники убедили госпожу Долину перевести деньги на якобы безопасный счет, а затем продать квартиру. Общий ущерб превысил 317 млн руб. Из всех осужденных вину признал только Артур Каменецкий.

