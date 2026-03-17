Въезжайте на здоровье

Госдума на заседании 17 марта ратифицировала соглашение с Таджикистаном, согласно которому медицинское освидетельствование трудовых мигрантов будет проводиться еще до их въезда на территорию РФ. Депутатов беспокоило, можно ли доверять организации, проводящей медосмотр в другой стране, и насколько квалифицированными окажутся врачи, но представитель Минздрава заверил их, что контролироваться этот процесс будет в соответствии с российским законодательством.

Соглашение между Россией и Таджикистаном было подписано 9 октября 2025 года, а 12 февраля 2026-го правительство РФ внесло в Думу законопроект о его ратификации. Согласно документу, для въезда в Россию на заработки граждане Таджикистана будут проходить обязательную медкомиссию не после прибытия в РФ, как сейчас, а еще на родине — в уполномоченных российским Минздравом организациях. По результатам обследования им будут выдавать заключение, признаваемое на территории России. При этом такая медорганизация освобождается от таможенных сборов, пошлин и налогов, а также от арендной платы за помещение. Кроме того, она сможет пользоваться информационными базами о выявленных случаях инфекционных заболеваний.

Представляя инициативу депутатам, замминистра здравоохранения Олег Салагай подчеркнул, что вступление соглашения в силу «позволит обеспечить дополнительную защищенность здоровья» россиян.

У представителей оппозиции тем не менее возникли вопросы. Так, Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») попросил его «успокоить» и подтвердить, что медицинская организация, расположенная на территории другого государства, будет независимой от него в своей работе: «Это же может быть просто форма — "российская организация", а люди там будут — граждане Таджикистана, которые могут выдавать справки. Мы все эти вопросы знаем, как это бывает, когда люди чем-то злоупотребляют». Замминистра ответил, что лицензирование и контроль в отношении этой организации будут осуществляться в соответствии с законодательством РФ. «Кроме того, там будут работать российские специалисты. Таким образом, это обеспечит необходимую транспарентность и подотчетность»,— заверил господин Салагай.

Другой справоросс, Михаил Делягин, запросил статистику о «вкладе жителей Таджикистана в заболеваемость в России по опасным инфекционным заболеваниям, по сифилису, по туберкулезу и другим». «Иначе почему мы специальный договор заключили?» — заподозрил неладное депутат.

Также его интересовало, кто будет оплачивать медосвидетельствование мигрантов и как будет осуществляться контроль за работой медиков. «Потому что мы и в Москве видим врачей, которые спрашивают: какая у вас печень болит, правая или левая?» — пояснил свои опасения господин Делягин. Замминистра сказал, что граждане Таджикистана будут сами оплачивать медосмотр, а по поводу статистики сообщил, что ему известно лишь о 500 выявленных случаях туберкулеза за 2025 год. «Основная идея соглашения состоит в том, чтобы эти 500 случаев были выявлены до въезда в РФ, или хотя бы часть из них. Таким образом, это обеспечит дополнительную защиту»,— добавил чиновник, оставив вопрос о контроле за работой врачей без ответа.

Наконец, Алексей Куринный (КПРФ) попросил уточнить, что за структура будет проводить медосмотр. Господин Салагай напомнил, что это будут организации, уполномоченные Минздравом: «Мы будем исходить при принятии такого решения из наличия наибольшего опыта и профильности. Соответственно, речь идет прежде всего об организациях терапевтического профиля». Больше вопросов у депутатов не было, и ратификацию соглашения они поддержали 386 голосами при 1 против.

Ксения Веретенникова