ЛУКОЙЛ завершил 2025 год с убытком в 1 трлн рублей

Чистый убыток ЛУКОЙЛа (MOEX: LKOH) по МСФО составил в 2025 году 1,06 трлн руб. против 851,5 млрд руб. чистой прибыли годом ранее. Это следует из финансовой отчетности компании. Выручка сократилась на 15% год к году, до 3,8 трлн руб.

Чистый долг сократился на 78% год к году, до 226 млрд руб. Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 год в размере 278 руб. на одну обыкновенную акцию.

Общее собрание акционеров ЛУКОЙЛа пройдет 23 апреля. ЛУКОЙЛ полностью списал инвестиции в международный бизнес Lukoil International GmbH, следует из отчетности. Убыток от обесценения активов компания оценила в 1,7 трлн руб.

В октябре 2025 года США ввели санкции против ЛУКОЙЛа и выдали лицензию на завершение операций с «дочками» компании. В январе ЛУКОЙЛ и американский инвестиционный фонд Carlyle объявили о достижении предварительного соглашения о продаже Lukoil International GmbH. Разрешение на сделку должно дать Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

