Градус поднимает ставки

В феврале 2026 года водка стала наиболее подорожавшим в России алкоголем. Ее стоимость прибавила 16,08% год к году, до 948,48 руб. за 1 л. Это связано с ростом акцизов, повышением цен на сырье и упаковкой, а водка продолжит дорожать до конца года, прогнозируют эксперты. Потребители отреагируют на процесс снижением спроса, но коснется оно преимущественно бюджетных брендов.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В феврале 2026 года средняя розничная стоимость водки в России составила 948,48 руб. за 1 л, прибавив год к году 16,08%, следует из данных Росстата. За месяц она увеличилась на 2,4%.

Водка — самая подорожавшая за год из анализируемых Росстатом категорий спиртного.

Пиво в феврале стоило 208,29 руб. за 1 л. Год к году показатель вырос на 14,96%. Для крепленого вина увеличение составило 12,6%, до 963,48 руб., коньяка — 10,09%, до 1,7 тыс. руб.

Директор алкогольной компании «Винторг» Родион Лукманов называет основными драйверами роста стоимости на водку повышение акцизов на спирт и увеличение минимальной розничной цены (МРЦ). С начала 2026 года акциз на алкоголь крепче 18% составил 824 руб. за 1 л спирта, прибавив 11,4%. МРЦ на водку в то же время была повышена на 17,1%, до 409 руб. за бутылку объемом 0,5 л. Для бренди значение увеличилось на 28%, до 605 руб., коньяка — на 16%, до 755 руб. (см. “Ъ” от 6 декабря 2025 года).

Одновременно растет себестоимость производства водки.

Президент Ladoga Вениамин Грабар говорит о подорожании логистики и основных комплектующих производственного процесса. Вице-президент аналитического агентства D.I.S.T. Spirits Марина Щербакова оценивает повышение цен на сырье и упаковку в 3–7% за год. Также выросли расходы на «услуги разлива», в которые входят затраты на работу цеха, электроэнергию, зарплаты и пр., говорит Родион Лукманов.

Сильнее всего повышение нагрузки сказалось на позициях «первой цены» в сегменте эконом, считает господин Грабар. Это привело к размыванию границ между категориями, и теперь потребители дешевой водки все чаще переходят на премиальную продукцию: разница между ними стала незначительной (см. “Ъ” от 30 января). По данным Алкогольной сибирской группы, в 2025 году доля водок суперпремиум в общем объеме продаж на рынке выросла с 1,4% до 1,6%, премиум — с 8,9% до 10,8%, мейнстрим — с 50,2% до 51,5%. Экономсегмент в то же время сжался с 39,5% до 36,1%.

Руслан Максудов, гендиректор «Татспиртпрома», в интервью РБК, 24 июля 2024 года: «Рынок водки традиционно российский, поэтому не зависит от внешних факторов».

Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский говорит, что в начале февраля еще оставались позиции в водке по старым ценам. Ритейлеры распродавали прошлогодние запасы. Но сейчас рынок переходит на новые цены. Этот процесс завершится до конца марта, считает эксперт. В дальнейшем на цены, по словам господина Лукманова, будет давить переход на новую схему оплаты спирта в третьем квартале 2026 года. Система предполагает, что рассчитываться за акциз будут именно его производители, в то время как сейчас это функция водочников. Марина Щербакова считает, что на первом этапе это увеличит финансовые нагрузки на алкогольные компании и может вызвать сбои.

Рост цен приведет к снижению потребления. Роман Лукманов не исключает, что в общей сложности в 2026 году продажи водки снизятся на 2–3%. Вениамин Грабар предполагает, что затронет эта тенденция в основном бюджетные марки, продажи премиальных брендов при этом могут вырасти.

Владимир Комаров