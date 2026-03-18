Рубль придавило дефицитом валюты

Дефицит иностранной валюты на российском рынке привел к резкому ослаблению рубля. Внебиржевой курс доллара впервые с сентября прошлого года превысил 84 руб./$, биржевой курс юаня вырос до годового максимума, приблизившись к отметке 12,2 руб./CNY. После отказа Минфина от продаж валюты в рамках бюджетного правила рубль потерял 6,5–8% стоимости. Ситуация усугубляется дефицитом валюты из-за низкого ее предложения со стороны экспортеров, а также высокого спроса на нее со стороны импортеров и спекулянтов.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

18 марта внебиржевой курс доллара впервые за полгода превысил уровень 84 руб./$. По данным агентства «МФД-Инфоцентр», он поднимался до отметки 84,01 руб./$, максимума с 26 сентября 2025 года. Даже с учетом небольшой коррекции в конце дня курс вырос за день на 1,5 руб. (1,8%). Полугодовой максимум обновил и курс евро, поднявшийся до 96,5 руб./€. Биржевой курс юаня приближался к отметке 12,2 руб./CNY, а по итогам основной сессии составил 12,17 руб./CNY, максимум с 7 марта 2025 года. Почти непрерывное повышение курсов иностранных валют продолжается вторую неделю подряд. За это время курс доллара вырос более чем на 7%, юань подорожал на 8%.

Игра на понижение рубля активизировалась на фоне дефицита иностранной валюты из-за ее низкого предложения со стороны Банка России и экспортеров.

Отправной точкой можно считать решение Минфина прекратить продажу валюты в рамках бюджетного правила (см. “Ъ” от 5 марта). В предыдущий период (с 9 февраля по 6 марта) объем реализации валюты составил 227 млрд руб. (почти на 12 млрд руб. в день). В январе среднедневные объемы были на 7% выше. Но начиная с 10 марта на рынке остались лишь операции Банка России по зеркалированию локальных инвестиций ФНБ в размере 4,6 млрд руб. в день.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Ситуацию осложняли низкие продажи валюты экспортерами в связи с резким сокращением выручки на фоне низких цен на российскую нефть. По данным ЦБ, в феврале объем продаж составил всего $3,5 млрд, на 31% меньше, чем в январе, и в 3,5 раза меньше показателя прошлого года.

Как отмечает стратег по валюте и процентным ставкам Альфа-банка Никита Еуров, февральские продажи стали минимальными за всю историю публикации этого показателя. По его словам, в марте предложение валюты от экспортеров остается низким, отражая низкие цены на нефть начала года.

По данным Investing.com, в первые два месяца года котировки Brent на спот-рынке не поднимались выше $72 за баррель, а в среднем составляли около $65 за баррель. При этом дисконт по российской нефти Urals составлял десятки долларов за баррель.

В сложившихся условиях рынок столкнулся с сильнейшим в последние полтора года дефицитом валюты, который также привел к росту ставок на денежном рынке (см. “Ъ” от 18 марта).

«Если в начале марта ставки по кредитам овернайт в юанях составляли 5–7% годовых, то потом они быстро дошли до 10% годовых, а к настоящему времени превысили 20% годовых»,— отмечает руководитель направления аналитического сервиса банка «Зенит» Владимир Евстифеев. Банки даже выбрали весь лимит валютного свопа с ЦБ на 5 млрд юаней, чего в этом году еще не было. Ситуацию с валютной ликвидностью усугубляет увеличившийся спрос на нее со стороны импортеров.

«На фоне практически ежедневного ослабления рубля импортеры могли увеличить покупки валюты, чтобы успеть купить валюту сегодня дешевле»,— отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Выросла и спекулятивная активность частных инвесторов. По данным Банка России, в первые два месяца года объем длинные позиций (на покупку) на фьючерсном рынке вырос на 16%, до 563 млрд руб.

«В середине недели пройдет экспирация мартовских фьючерсов на валюту. Чтобы получить больше прибыли, покупатели разогнали котировки доллара и юаня»,— считает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Впрочем, аналитики считают, что рост курсов иностранных валют в условиях сохраняющегося дисбаланса спроса и предложения не будет долгим.

Владимир Евстифеев допускает плавное ослабление рубля до 85–87 руб./$ и 12,4–12,7 руб./CNY. Однако, по мнению управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдана Зварича, разворот может случиться на следующей неделе, чему будет способствовать увеличение предложения валюты со стороны экспортеров в рамках уплаты налога на дополнительный доход. Объем отчислений в бюджет крупнейших нефтегазовых компаний в марте может превысить аналогичные показатели первых месяцев 2026 года в 1,6 раза.

Коррекция может начаться и раньше, если ЦБ в ближайшую пятницу примет более жесткое решение в отношении ключевой ставки, чем ожидают участники рынка. Как считает Александр Потавин, для разворота курсов хватит и того, чтобы регулятор высказал опасения насчет девальвации национальной валюты, что может привести к росту инфляции. «Мартовское ослабление рубля на 5% может прибавить индексу потребительских цен в первый месяц около 0,1–0,5 п. п.»,— говорит аналитик.

Виталий Гайдаев