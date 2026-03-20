Голикова предупредила о риске эпидемии сахарного диабета в России

Показатели по распространению сахарного диабета в России в 2025 году вызывают «серьезное беспокойство», заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, «болезнь угрожает превратиться в эпидемию».

Вице-премьер Татьяна Голикова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Распространение заболевания связано с привычками россиян в питании — «с потреблением тех или иных продуктов», заявила госпожа Голикова на расширенном заседании коллегии Роспотребнадзора. Ее слова передает ТАСС.

По оценкам Минздрава, в России сахарным диабетом болеют более 6 млн взрослых и около 65 тыс. детей. Чаще всего заболевание выявляется в Карелии, Ивановской и Кировской областях.

По всему миру сахарным диабетом страдают более 800 млн взрослых. По данным ВОЗ, показатель увеличился более чем в четыре раза с 1990 года.