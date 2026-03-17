Глава контртеррористического центра США ушел с поста из-за операции против Ирана

Руководитель центра по борьбе с терроризмом в аппарате директора национальной разведки США Джо Кент объявил об уходе в отставку. Он объяснил решение несогласием с американской военной операцией против Ирана.

«Положа руку на сердце, я не могу поддержать продолжающуюся войну в Иране,— написал господин Кент в соцсети X.— Иран не представлял непосредственной угрозы нашей стране, и совершенно очевидно, что мы начали эту войну под давлением Израиля и его влиятельного лобби в США». По его словам, решение об отставке вступает в силу сегодня.

Господин Кент назвал руководство США жертвой дезинформации, целью которой было желание подтолкнуть страну к конфликту с Ираном. Он также призвал власти к смене текущего курса и противостоянию тем мерам, которые приведут государство к «упадку и хаосу».

45-летний Джо Кент вступил в должность главы Национального контртеррористического центра 31 июля 2025 года, на этот пост его выдвинул президент США Дональд Трамп. В 2022 и 2024 годах господин Кент был кандидатом от республиканцев на выборах в Палату представителей США от третьего избирательного округа Вашингтона. До начала политической деятельности служил в армии и побывал в 11 боевых командировках в Ираке. В 2018 году ушел в отставку в звании старшего прапорщика, после чего стал офицером военизированного подразделения ЦРУ.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Среди целей эскалации на Ближнем Востоке Вашингтон называл смену власти в республике и уничтожение ее ядерной программы. В начале боевых действий погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Во время атаки 17 марта, по данным израильского Минобороны, убит секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани — соратник Али Хаменеи и главный переговорщик Ирана по ядерной программе. В ответ Исламская Республика наносит удары по Израилю и американским военным базам в странах Персидского залива. В Белом доме считают, что операция продлится еще как минимум 4-6 недель.