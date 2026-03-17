Блогер Лерчек полностью погасила долг перед ФНС

Представитель блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Максим Курносов на заседании Арбитражного суда Москвы передал документ о перечислении 176 млн руб. на ее налоговый счет и заявил об отсутствии задолженности, передает корреспондент «РИА Новости» из зала суда.

«Это превышает сумму требований»,— указал адвокат, уточнив, что средства поступили 16 марта. Судья Дина Кузнецова сообщила, что деньги внесло физическое лицо. После заседания господин Курносов не стал раскрывать, кто именно перечислил средства.

Гагаринский суд Москвы 16 марта выделил дело Валерии Чекалиной в отдельное производство и приостановил процесс по обвинению в выводе более 250 млн руб. в ОАЭ по поддельным документам. Меру пресечения блогеру смягчили с домашнего ареста до запрета определенных действий из-за выявленного рака четвертой стадии с метастазами. Разбирательство по делу ее бывшего мужа Артема Чекалина, согласившегося с обвинением частично, продолжится.

