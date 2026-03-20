Умер бывший патриарх УПЦ Филарет

Бывший патриарх Украинской Православной Церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет умер в возрасте 97 лет, сообщили в Православной церкви Украины. Ранее его госпитализировали из-за ухудшения состояния здоровья. «Мы всегда будем помнить наставления патриарха Филарета о важности поддержания единства Украинской церкви вокруг Киевского Престола», — написал в соцсетях митрополит Киевский Епифаний.

Патриарх Православной церкви Украины Филарет

Фото: Константин Мельницкий, Коммерсантъ

Филарет (в миру — Михаил Денисенко) родился 23 января 1929 года в селе Благодатное Донецкой области. В 1946 году окончил Одесскую духовную семинарию. В 1952 году выпустился из Московской духовной академии. В 1950 году Михаил Денисенко был пострижен в монашество с именем Филарет. После этого его назначили исполняющим обязанности смотрителя Патриарших покоев в Троице-Сергиевой лавре.

С 1966 по 1990 год Филарет был митрополитом Киевским и Галицким, патриаршим экзархом всея Украины. Позднее он стал предстоятелем УПЦ Московского патриархата. В 1990 году Филарет был одним из кандидатов на патриарший престол РПЦ. Тогда Поместный собор избрал патриархом Алексия II.

В 1992 году с частью клира и мирян Филарет покинул РПЦ и образовал УПЦ КП. Новая церковь не была признана мировым православием как каноническая. Это решение не признала и РПЦ. В 1997 году Филарет был лишен сана и предан анафеме в РПЦ. Священнослужитель возглавлял Киевский патриархат с 1995 по 2018 год.

В 2018 году украинские власти добились от Вселенского патриарха Варфоломея согласия на Томос о создании автокефальной ПЦУ. Главой новой церкви стал представитель УПЦ КП Епифаний (Думенко), а Филарет получил статус почетного патриарха без каких-либо реальных полномочий. Через год Филарет обвинил главу ПЦУ в нарушении договоренностей о внутреннем управлении и объявил о восстановлении УПЦ КП.