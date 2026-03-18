Регулятор выдерживает паузу

Федеральная резервная система (ФРС) 18 марта сохранила ключевую ставку на уровне 3,5–3,75% годовых. Решение объясняется усилением проинфляционных рисков из-за войны с Ираном. Вместе с тем конфликт, вероятно, приведет к снижению деловой и потребительской активности — в сочетании с продолжающимся охлаждением рынка труда США такие перспективы заметно осложняют для ФРС принятие дальнейших решений.

Комитет по открытым рынкам ФРС США (FOMC) по итогам заседания 17–18 марта вновь не стал менять ключевую ставку, сохранив ее в диапазоне 3,5–3,75% годовых. На таком уровне она, напомним, находится с декабря. Решение совпало с ожиданиями аналитиков.

Уровень инфляции в стране остается «несколько повышенным», следует из заявления регулятора.

Индекс потребительских цен (CPI) в феврале составил 2,4%, как и в январе.

Дефлятор потребительских расходов (PCE), который считается более чувствительным индикатором, в январе оценивался в 2,8% после 2,9% в декабре (февральское значение станет известно позже).

Базовый показатель (Core PCE, не учитывает цены на энергию и продовольствие) вырос до 3,1% с 3% в декабре.

ФРС, напомним, рассчитывает на возвращение инфляции к целевым 2%.

Риски разгона инфляции усилились из-за войны США и Израиля с Ираном — цены на нефть резко выросли на фоне фактической приостановки торговли через Ормузский пролив. Рост доходов энергетического сектора страны едва ли компенсирует растущие издержки компаний, занятых в других отраслях. Из-за увеличения затрат на энергию и общей неопределенности аналитики ING прогнозируют, что в ближайшей перспективе в статданных отразится сжатие как деловой, так и потребительской активности.

Принятие ФРС дальнейших решений осложняется для регулятора не только вероятным замедлением экономического роста, но и продолжающимся охлаждением рынка труда. В феврале, по данным Бюро трудовой статистики, число рабочих мест в стране сократилось на 92 тыс. после прироста в 126 тыс. в январе, уровень безработицы вырос до 4,4% с 4,3% месяцем ранее.

Кристина Боровикова