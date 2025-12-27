Покушение на генерала Сарварова и неформальный саммит СНГ

Евростат: в третьем квартале 2025 года европейский экспорт в РФ превзошел импорт из нее на €1,5 млрд.

Минздрав исключил из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) 20 лекарств.

Базовый набор продуктов на Новый год подорожал на 6% меньше, чем год назад.

Объем инвестиций в недвижимость по итогам 2026 года в РФ может снизиться на 24–29% год к году, до 600–650 млрд руб.

Валерий Фальков: в 2026 году в российских вузах сократят 45 тыс. платных мест.

Патриаршие пруды в 2025 году покинули 16 рестораторов из-за удорожания аренды и операционных затрат. По всей России количество точек общепита снизилось на 3,1%.

Спрос на новостройки в российских городах-миллионниках по итогам ноября 2025 года вырос на 38,4% год к году.

Интерес к приобретению франшиз в 2025 году сократился на 21,2%.

Техосмотр легковых автомобилей с 1 января 2026 года подорожает в среднем на 9,7%.

По итогам служебного расследования по факту проведения платных круглых столов в Госдуме были уволены 15 помощников депутатов.

Гендиректор «Кинопоиска» Александр Дунаевский в интервью «Ъ»: рынок онлайн-кинотеатров вырос в 2025 году более чем на 40%.

За день до празднования Рождества в США Минюст опубликовал около 30 тыс. новых файлов Эпштейна.

84% республиканцев готовы поддерживать Джей Ди Вэнса на следующих президентских выборах США.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые раскрыл 20 пунктов плана урегулирования конфликта с Россией.

Цитаты недели

«Никакого болота у нас здесь не должно быть!» (президент РФ Владимир Путин предложил создать антирейтинг из 100 худших образовательных учреждений страны, чтобы оказать им помощь).

«Это решение главы государства» (пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не выступит с посланием к Федеральному собранию в 2025 году).

«Александр Блок писал: “Да, скифы мы, да, азиаты мы”» (президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на неформальном саммите СНГ в Эрмитаже).

«Сказать, что все каналы из Telegram уже переехали в Max, еще преждевременно» (председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский рассказал об условиях блокировки Telegram в РФ).

«Если они не прекратят убийства христиан, им придется заплатить очень дорого, что и произошло» (президент США Дональд Трамп о ударе по нигерийским террористам).

По букве закона

ЦБ РФ подготовил концепцию регулирования криптовалют.

КС описал алгоритм действий для нижестоящих судов при рассмотрении уголовных дел по ст. 264 УК РФ (применяется при нарушениях ПДД, из-за которых погиб или ранен человек).

Следственными органами ГСУ СКР по Москве возбуждено уголовное дело после гибели генерал-лейтенанта Фанила Сарварова.

Басманный суд Москвы приговорил экс-следователя центрального аппарата СК Александра Избенко к десяти годам колонии по делу о хищении из вещдоков более 200 млн руб.

Ленинский райсуд Курска приговорил к пяти с половиной годам заключения экс-депутата Максима Васильева по делу о растрате при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной.

Суд в Краснодаре признал экс-председателя Ростовского областного суда Елену Золотареву виновной в семи эпизодах получения взяток и приговорил ее к 15 годам лишения свободы.

Правобережный райсуд Липецка назначил экс-главе департамента Минсельхоза Олегу Донских 13 лет колонии за мошенничество.

Мосгорсуд постановил выселить певицу Ларису Долину из квартиры в Хамовниках.

Инициативы недели

Власти обсуждают возможность приостановки на три года действия концессии по Северному широтному ходу (СШХ) стоимостью более чем 800 млрд руб.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин предложил свои меры поддержки топливного рынка, среди которых — создание системы мониторинга товарного дефицита.

Минпромторг предложил отсрочить уплату утильсбора для российских производителей.

Россия планирует создать электростанцию на Луне к 2036 году. «Роскосмос» заключил контракт на строительство с Научно-производственным объединением имени С. А. Лавочкина.

Американский президент Дональд Трамп анонсировал планы по строительству новых кораблей ВМС США, которые решил назвать классом «Трамп».

Отставки и назначения

Совет директоров АСВ назначил Александра Жданова новым главой корпорации после ареста Андрея Мельникова.

После летней кибератаки в «Аэрофлоте» пост покинул замгендиректора авиакомпании по информационным технологиям Антон Мацкевич.

Сделки недели

Инвестиционный холдинг SFI завершил продажу 87,5% лизинговой компании «Европлан» Альфа-банку. Это крупнейшая сделка в истории лизингового рынка (50,79 млрд руб.).

«Яндекс» объявил о приобретении платформы DIKIDI, специализирующейся на взаимодействии с клиентами в сфере услуг.

Структура владельца автодилера «Рольф» Умара Кремлева получила 40% в совместной компании с Марией Семеновой, участвующей в развитии сети массажных салонов Asia Beauty Spa.

Девелопер «Главстрой» получил долю в компании, на балансе которой находится недвижимость на Пречистенской набережной в центре Москвы.