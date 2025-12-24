Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Совет директоров АСВ назначил нового главу корпорации после ареста Мельникова

Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) избрал Александра Жданова новым гендиректором госкорпорации. Об этом сообщила пресс-служба АСВ.

Бывший гендиректор АСВ Андрей Мельников освобожден от должности. Очередное заседание Совета директоров госкорпорации состоялось под руководством председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, указано в сообщении.

В октябре Лефортовский суд Москвы арестовал Андрея Мельникова на два месяца по обвинению в особо крупном мошенничестве. Основанием для ареста стала проверка показаний экс-замглавы АСВ Ольги Долголевой. Вместе с экс-заместителем директора АСВ Александром Попелюхом она была арестована за хищение около 200 млн руб. от эксплуатации новосибирского аквапарка «Аквамир». Оба фигуранта признали свою вину.

