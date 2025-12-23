США поплывут красиво

Американский президент Дональд Трамп анонсировал планы по строительству новых кораблей ВМС США, которые без ложной скромности решил назвать классом «Трамп». Первые корабли будут введены в строй через два с половиной года и, по словам главы Белого дома, станут «самыми быстрыми, самыми большими и в 100 раз мощнее любого когда-либо построенного линкора». Кроме того, по специальному запросу главы Белого дома, военный корабль класса «Трамп» сделают еще и «самым красивым боевым кораблем в мире».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP

Выступление президента США, второе за последнюю неделю, было анонсировано примерно за сутки и вновь без указания темы. И ввиду упоминания о том, что вместе с ним выступит глава Пентагона Пит Хегсет и командующий ВМС Джон Фелан, это снова родило подозрения, что речь пойдет о Венесуэле, против которой Штаты развязали морскую блокаду, и о том, какой еще силовой сценарий Штаты для нее готовят. Известный американский журналист Такер Карлсон, например, еще на прошлой неделе убеждал общественность, что Дональд Трамп вот-вот объявит о начале войны с Венесуэлой.

Но президент США снова (и, вероятно, к облегчению многих) не оправдал алармистских ожиданий. Выступая 22 декабря (в ночь на вторник по Москве) в гольф-клубе своего имения Мар-а-Лаго во Флориде, глава Белого дома сообщил о планах создания новых военных кораблей ВМС класса «Трамп».

«Они будут самыми быстрыми, самыми большими и в 100 раз мощнее любого когда-либо построенного линкора»,— похвастался Трамп.

По его словам, строительство таких кораблей должно начаться в ближайшее время, а первый — ему уже придумано название Defiant («Дерзкий») — будет спущен на воду через два с половиной года. На данном этапе глава Белого дома одобрил строительство двух новых линкоров, но в будущем их общее количество доведут до 25. По завершении строительства корабли станут флагманами ВМС США, их оснастят гиперзвуковым и, по определению Трампа, «чрезвычайно смертоносным» оружием.

Трампу вторил командующий американскими ВМС Джон Фелан. По его определению, новый линкор станет не только «самым большим, смертоносным, универсальным», но и «самым красивым боевым кораблем в мире». Потому что, как напомнил он тут же, Дональд Трамп специально попросил включить в состав флота «большой, красивый» линкор.

«Наши противники поймут, когда на горизонте появится корабль класса "Трамп" Defiant, что американская победа на море неизбежна»,— провозгласил адмирал Фелан, поблагодарив президента «за его дальновидность в создании этого революционного объекта для ВМС США».

Нынешнее объявление является частью более масштабного плана расширения ВМС США, известного как обновленная программа «Золотой флот», за счет как пилотируемых, так и беспилотных кораблей, включая более крупные, вооруженные ракетами, и более мелкие боевые корабли.

В рамках этой программы 19 декабря ВМС США объявили о планах заказать новые фрегаты класса FF(X), созданные на базе катеров класса Legend. «Недавние операции от Красного моря до Карибского моря сделали эту потребность неоспоримой — наш парк малых надводных боевых кораблей сократился на треть. Нам нужно больше боеспособных малых боевых кораблей для открытого моря, чтобы преодолеть эту нехватку и сосредоточиться на ближнем бою»,— заявил по этому случаю начальник штаба ВМС США Дэрил Кодл.

Об этих планах было объявлено после недавней отмены неудачной программы создания фрегатов класса Constellation. Отказаться от этого проекта, одобренного Дональдом Трампом еще в его первый президентский срок, пришлось из-за неоднократных задержек и перерасхода средств: после того как на проект было потрачено около $2 млрд, оказалось, что флоту можно будет рассчитывать на поставку всего двух кораблей.

Между тем, сообщая про новые корабли имени себя, американский президент не забыл упомянуть и о том, что его инициатива поможет создать тысячи новых рабочих мест. Послужит это и геополитическим целям — сократить разрыв в судостроительных мощностях с Китаем, на верфи которого в этом году пришлось более 60% мировых заказов и чей военно-морской флот является сейчас крупнейшим в мире.

«Мы собираемся восстановить статус Америки как крупной судостроительной державы. Мы обеспечим, чтобы флот США был самым мощным в мире»,— пообещал глава Белого дома.

Между тем, пока глава Белого дома и его подчиненные живописали мощность и красоту будущего военного корабля, немало комментаторов не преминули пройтись по страсти Дональда Трампа увековечивать свое имя где ни попадя. «Трамп, чье имя уже красуется на многих отелях и гольф-клубах, сейчас, по мнению критиков, пребывает в состоянии нарциссического возбуждения»,— съязвили журналисты британской The Guardian.

Помимо линкора, которым по традиции присваивались названия американских штатов (типа «Айова»), в начале декабря администрация Белого дома переименовала Институт мира США в Вашингтоне в честь Дональда Трампа (хотя официально он к этой затее отношения как будто не имел). А буквально на прошлой неделе назначенный президентом США совет директоров Центра исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди в Вашингтоне проголосовал за переименование его в Центр Трампа—Кеннеди и даже добавил соответствующую вывеску, невзирая на то что для этого требовалось одобрение Конгресса. К слову, 22 декабря в федеральный суд Вашингтона был подан иск, оспаривающий решение о добавлении имени Трампа к названию культурного учреждения.

Наталия Портякова