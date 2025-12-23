«Яндекс» купит онлайн-платформу ярославской компании

«Яндекс» объявил о приобретении платформы DIKIDI, сообщает «Ъ». Платформа, специализирующаяся на взаимодействии с клиентами в сфере услуг, создана ярославской компанией «Интернет-технологии».

DIKIDI предоставляет предприятиям малого и среднего бизнеса инструменты для онлайн-записи клиентов, управления графиком работы и автоматизации бизнес-операций. Сервис используется компаниями из различных отраслей, включая салоны красоты, фитнес-центры, автомойки и коворкинги.

Ожидается, что сделка, сумма которой не разглашается, будет завершена в январе 2026 года. ООО «Интернет-технологии» зарегистрировано в Ярославле на улице Некрасова. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году чистая прибыль компании составила 131 млн руб., оборот — 396 млн руб.

После завершения сделки «Яндекс» планирует сохранить существующий бренд и команду, а также расширить возможности платформы за счет своих технологий и инфраструктуры.

«Команда DIKIDI создала отличный продукт, которым уже пользуются более 120 тыс. бизнесов»,— сообщил руководитель направления по развитию малого бизнеса «Яндекса» Даниил Евтушенко.