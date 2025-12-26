В «Пречистенской резиденции» новый резидент

Девелопер «Главстрой» получил долю в компании, на балансе которой находится недвижимость на Пречистенской набережной в центре Москвы. Не исключено, что застройщик рассчитывает построить там жилой комплекс на 20 тыс. кв. м, что потребует до 30 млрд руб. В проект также привлечен Инго-банк — это необходимо в условиях высокой стоимости заемных средств.

ПАО «Трехгорная мануфактура», которое связывают с миллиардером Олегом Дерипаской, 23 декабря снизило свою долю в капитале ООО «Пречистенская резиденция» с 100% до 28,77%, обнаружил “Ъ” в СПАРК. Новыми совладельцами стали застройщик «Главстрой», получивший 51,71% в компании, и Инго-банк (19,51%). На балансе «Пречистенской резиденции» находятся здания суммарной площадью 6,2 тыс. кв. м на одноименной набережной в центре Москвы. В Инго-банке сообщили “Ъ”, что «высоко оценивают инвестиционный потенциал проектов, реализуемых ООО "Пречистенская резиденция", что стало причиной приобретения доли в компании». В «Трехгорной мануфактуре» отказались от комментариев, в «Главстрое» не ответили на запрос “Ъ”.

«Главстрой» занимается строительством жилья в Москве и Сочи. По данным информсистемы «Наш.Дом.РФ», текущий объем строительства составляет 267 тыс. кв. м. До 2018 года девелопер принадлежал Олегу Дерипаске, сейчас владельцы компании не раскрываются.

Активы Инго-банка на 30 сентября составляли 156,7 млрд руб., капитал — 25 млрд руб., сказано в отчетности по МСФО. Портфель корпоративных кредитов составлял 73,3 млрд руб., розничных кредитов — 31,6 млрд руб. Чистая прибыль за январь—ноябрь составила 1,72 млрд руб. С 2012 года целиком принадлежал «Ингосстраху», а в феврале 2025 года был продан ГК «Авторитейл».

Передача доли в ООО «Пречистенская резиденция» «Главстрою» может означать активизацию развития девелоперского проекта, не исключает директор департамента девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин. Этот комплекс доходных домов не является объектом культурного наследия, но имеет статус ценного градоформирующего объекта, и общая площадь зданий может вырасти на 30–50%, полагает руководитель направления земельных активов и девелопмента IBC Real Estate Дмитрий Шелковский. По оценке замдиректора департамента инвестиций и земельных активов Ricci Алексея Дубейковского, на Пречистенской набережной «Главстрой» сможет реализовать 20 тыс. кв. м жилья, на что потребуется около 20–30 млрд руб. Выручка от продажи может составить 40–50 млрд руб., подсчитал он.

Учитывая продолжающийся рост цен на жилье элитного класса, логично, что реализация этого проекта активизировалась именно сейчас, отмечает Тимур Рывкин. В ноябре средняя цена элитных новостроек в Москве выросла на 15,1% год к году, до 2,67 млн руб. за 1 кв. м, следует из данных BnMap.pro.

Появление в капитале застройщика банка свидетельствует о попытке девелопера сбалансировать финансовую модель проекта в условиях дорогого кредитования, полагает Дмитрий Шелковский. По его словам, на рынке нередки такие случаи. Партнерства с банками позволяют оптимизировать финансирование проекта, особенно на самых ранних этапах, отмечает управляющий партнер «Intermark Городская недвижимость» Дмитрий Халин. Например, «Сбер» регулярно вкладывается в проекты застройщиков. В декабре финансовая организация получила доли в проектах Glorax в Нижнем Новгороде, а также ГК «Точно» в крымской Ялте.

В январе—ноябре в элитном сегменте московских новостроек было реализовано 483 лота, что на 4,4% меньше год к году, следует из подсчетов BnMap.pro.

В то же время объем предложения, напротив, вырос на 5,8%, до 1,6 тыс. лотов, уточняют аналитики.

Дарья Андрианова