Техосмотру набивают цену

Техосмотр (ТО) легковых авто с 1 января 2026 года подорожает в среднем на 9,7%, подсчитал “Ъ”. Тарифы установили больше половины регионов в соответствии с методикой Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Самым дорогим ТО будет на Чукотке (5,4 тыс. руб.) и в Санкт-Петербурге (2 тыс. руб.). Участники рынка считают, что размеров тарифов недостаточно, чтобы деятельность операторов была «экономически эффективной». ФАС планировала изменить методику расчета цен, но работа над документом затянулась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

До 20 декабря, согласно методике ФАС по расчету платы за проведение ТО, все субъекты федерации должны утвердить тарифы на технический осмотр, которые будут действовать с 1 января 2026 года. Проанализировав более 50 документов, опубликованных на pravo.gov.ru, “Ъ” подсчитал, что в среднем цены на ТО легковой машины с нового года вырастут на 9,7%. В 2024 году индексация, рассказывал “Ъ”, составляла 7,4–7,5%.

Техосмотр обязателен для прохождения легковыми такси, грузовиками и автобусами. Физлица—владельцы легковых авто обязаны проходить ТО только при перерегистрации машин старше четырех лет и при внесении изменений в конструкцию. В 2024 году, по данным МВД, было оформлено 5,9 млн диагностических карт по итогам техосмотра легковых машин.

Методика ФАС обязывает регионы собирать предложения с операторов техосмотра по изменению тарифов. На практике информацию для расчетов бизнес почти не предоставляет, поэтому власти индексируют цены самостоятельно, исходя из инфляции. Самый дорогой тариф с 1 января будет установлен на Чукотке (5,4 тыс. руб. за машину), в Санкт-Петербурге (2 тыс. руб.), Амурской области (1,85 тыс. руб.), Ненецком автономном округе (1,75 тыс. руб.).

Регионы с самыми низкими ценами —Волгоградская и Новгородская области (1,07 тыс. руб.). В основной части регионов, в том числе в Москве и Московской области, техосмотр подорожает до 1,2 тыс. руб. Не все регионы успели установить тарифы к 20 декабря: некоторые субъекты опубликовали проекты постановлений по пересмотру цен, но пока их не утвердили. В Тверской и Тамбовской областях тариф для легковой машины планируется установить в размере 1,2 тыс. руб., в Калининградской области — 1,45 тыс. руб., в Новгородской области — 1,07 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Методика ФАС, на основании которой определяются тарифы, должна обеспечивать «экономическую эффективность» работы операторов ТО, напоминает глава союза «Техэксперт» Сергей Зайцев. «Но этого даже близко нет. Расчет идет исходя из того, что на техосмотр приедут все автомобилисты и пункты ТО будут загружены на 100%,— пояснил он “Ъ”.— По факту загрузка не превышает 15–20%, в итоге тарифов не хватает даже после индексации. Виной тому — "добровольный" техосмотр для легковых машин. Операторы, у которых есть поверенное оборудование, диагностические линии, эксперты, вынуждены банкротиться. На рынке остаются только операторы-мошенники, которые обманом оформляют диагностические карты, не проверяя машины». Чтобы устранить кризис на рынке, нужно менять методику ФАС и возвращать обязательное ТО для всех, уверен Сергей Зайцев.

В феврале 2025 года ФАС публиковала для обсуждения новую редакцию методики, но к настоящему моменту документ так и не утвержден. Согласно последней его версии, планируется установить минимально допустимую цену проверки легковой машины в 1,15 тыс. руб. (сейчас — 913 руб.). С 1 сентября 2025 года, напомним, начали действовать поправки к Налоговому кодексу о введении нового вида госпошлины (500 руб. дополнительно к тарифу на техосмотр) за внесение изменений в Единую автоматизированную информационную систему техосмотра МВД при оформлении диагностической карты. Ее оплачивают автовладельцы при проверках автомобилей.

Иван Буранов, Андрей Егупец