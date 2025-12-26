Сказки вэнского леса

Подавляющее большинство республиканцев, поддерживающих лозунг Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой»), хотят видеть преемником Дональда Трампа на выборах 2028 года нынешнего вице-президента Джей Ди Вэнса. Накануне Нового года предложение выдвинуть Вэнса кандидатом на пост нового главы Белого дома одобрили участники конференции консерваторов США AmericaFest. К концу года Вэнс стал самым цитируемым членом администрации Белого дома, сделав ряд заявлений об Украине, Европе и приоритетах американской внутренней политики. Атакующие Трампа демократы в лице Вэнса рискуют столкнуться с гораздо более жесткой версией политики MAGA.

Фото: Caitlin O'hara / Reuters Вице-президент США Джей Ди Вэнс

Первым пробным шаром, тестирующим способность вице-президента США Джей Ди Вэнса получить республиканскую номинацию на президентских выборах 2028 года, стали опубликованные на этой неделе результаты опроса участников ежегодной конференции консерваторов США AmericaFest. Они показали, что 84% респондентов готовы поддерживать Вэнса на следующих президентских выборах. Занявший второе место госсекретарь Марко Рубио заметно отстал, получив 5% поддержки, на третьем месте идет губернатор Флориды Рон Десантис с 3%. Кроме того, как сообщил телеканал NBC, в ходе конференции Джей Ди Вэнс получил публичную поддержку от Эрики Кирк.

О новом лидере республиканцев после ухода Трампа, который по законодательству США не может претендовать на переизбрание, призвал задуматься и журналист Такер Карлсон. «Вопрос состоит в том, кто будет руководить коалицией Трампа дальше, кто получит в свое распоряжение эту машину после того, как президент сойдет со сцены. И в Вашингтоне есть немало людей, возможно, даже в этом зале, которые пока не вполне понимают, чего именно они хотят, но при этом точно знают, что не хотят Джей Ди Вэнса»,— многозначительно заметил Такер Карлсон в своем выступлении на мероприятии Turning Point USA.

Конференция AmericaFest прошла под эгидой молодежной организации Turning Point USA, созданной убитым в этом году харизматичным республиканским активистом Чарли Кирком, который приложил немало усилий для популяризации идей MAGA среди молодых американцев. После его гибели организацию возглавила его вдова Эрика Кирк.

Он обратил внимание на то, что, несмотря на потенциальную способность Вэнса стать новым республиканским лидером, его взгляды как притягивают, так и отталкивают республиканцев, учитывая то, что в партии есть разные группы влияния.

Главными кандидатами на роль преемника Трампа на выборах 2028 года считаются Джей Ди Вэнс и Марко Рубио. Ранее в июле госсекретарь США назвал Вэнса «отличным кандидатом» республиканцев на следующих президентских выборах.

Позднее издание Politico сообщило о том, что Рубио в частном порядке назвал Вэнса главным кандидатом от республиканцев на следующих президентских выборах. Сам Вэнс пока официально не заявлял, что он намерен стать преемником действующего президента Трампа.

Однако обращает на себя внимание, что в последние дни года Джей Ди Вэнс быстро вышел из тени и стал самым обсуждаемым и самым цитируемым членом администрации США.

На этой неделе американские и мировые СМИ обошли фотографии Джей Ди Вэнса, который посетил базу ВМС США в Коронадо (штат Калифорния), где он провел полуторачасовую тренировку с группой «морских котиков». «Они пошли мне навстречу и не переусердствовали, но я ощущаю себя так, словно меня сбил товарный состав. Очень признателен всем нашим воинам, которые охраняют нашу безопасность и поддерживают самые высокие стандарты в мире!» — написал Вэнс в соцсети X.

Кроме того, Вэнс выложил в сети фотографии, на которых он бежит по берегу океана вместе с группой спецназовцев, несет вместе с ними тяжелое бревно, карабкается вверх по плетенной сети и гребет в надувной лодке.

Джей Ди Вэнс служил в Корпусе морской пехоты США, в 2005 году понюхал пороху в Ираке и демобилизовался в 2007 году.

Ряд громких заявлений, привлекших внимание мировых СМИ, вице-президент США сделал в интервью британскому порталу UnHerd. Отвечая на вопросы издания, он затронул ключевые аспекты отношений США с внешним миром, в которых он изложил свое видение глобальной роли Америки.

Некоторые его высказывания стали и вовсе сенсационными и шокирующими для союзников.

«Мы будем вести с Европой беседы на тему морали, которых, например, не было бы с Демократической Республикой Конго, потому что между нами есть общая история и общие культурные ценности.

Если говорить о более конкретных или прямых интересах США, то Франция и Великобритания обладают ядерным оружием. Если они позволят себе поддаться весьма разрушительным моральным идеям, то вы позволите ядерному оружию попасть в руки людей, которые могут нанести очень серьезный ущерб Соединенным Штатам»,— предупредил Джей Ди Вэнс, таким образом, усомнившись в способности сегодняшних европейских лидеров обеспечить стабильность и безопасность на континенте.

Ранее в феврале на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент Вэнс обрушился на европейскую демократию, чем потряс западных союзников. Ничего подобного в истории Мюнхенской конференции ранее не происходило.

В своем интервью порталу UnHerd Джей Ди Вэнс заявил и о готовности замахнуться на святая святых американской политики — отношения с Израилем. «Я считаю, что Израиль — важный союзник и что есть определенные сферы, в которых мы, безусловно, будем сотрудничать. Но у нас также будут очень существенные разногласия с Израилем, и это нормально»,— предупредил он.

Наконец, отвечая на вопросы издания, он уделил значительное внимание поиску путей урегулирования украинского конфликта. «Мы постараемся решить этот вопрос. Мы продолжим попытки переговоров. И я думаю, что мы добились прогресса, но, сидя здесь сегодня, я бы не стал с уверенностью утверждать, что мы придем к мирному решению»,— признал Джей Ди Вэнс.

«Россияне действительно хотят получить территориальный контроль над Донбассом. Украинцы, что вполне понятно, рассматривают это как серьезную проблему безопасности, признавая в частном порядке, что в конечном итоге они, вероятно, потеряют Донбасс: это может произойти через 12 месяцев, а может и позже»,— добавил он, рассуждая о главных препятствиях на пути достижения компромисса на мирных переговорах.

Впрочем, признавая, что успех переговоров России и Украины не гарантирован, Джей Ди Вэнс уже предупредил, что при любом сценарии США больше не будут донором Украины.

«Мы помогаем пожилым американцам на пенсии, в том числе отменяя налоги на выплаты по социальному обеспечению, потому что считаем важным почитать отца и мать, а не отправлять все их деньги на Украину»,— заявил вице-президент США на мероприятии организации Turning Point USA.

