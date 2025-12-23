Депутат Боярский рассказал об условиях блокировки Telegram в России
Мессенджер Telegram не заблокируют в России, пока все каналы не перейдут в отечественный мессенджер MAX. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.
Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«(В Telegram.—“Ъ”) есть огромное количество каналов с большой аудиторией, можно так назвать, правильных каналов»,— сказал господин Боярский (цитата по «Ведомости»). По его словам, во многие эти каналы вложены немалые силы и средства.
По мнению депутата, нельзя полностью блокировать Telegram, поскольку это не только мессенджер, но и социальная сеть. Он добавил, что отключить людям возможность смотреть новости в привычном для них источнике — неправильное решение.
Роскомнадзор начал замедлять работу иностранных мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской в РФ) в августе. Ведомство ограничило голосовые звонки через сервисы. По оценкам РКН, указанные мессенджеры в основном используются для обмана, вымогательства денег и киберпреступлений.