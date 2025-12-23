Депутат Боярский рассказал об условиях блокировки Telegram в России

Мессенджер Telegram не заблокируют в России, пока все каналы не перейдут в отечественный мессенджер MAX. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«(В Telegram.—“Ъ”) есть огромное количество каналов с большой аудиторией, можно так назвать, правильных каналов»,— сказал господин Боярский (цитата по «Ведомости»). По его словам, во многие эти каналы вложены немалые силы и средства.

По мнению депутата, нельзя полностью блокировать Telegram, поскольку это не только мессенджер, но и социальная сеть. Он добавил, что отключить людям возможность смотреть новости в привычном для них источнике — неправильное решение.

Роскомнадзор начал замедлять работу иностранных мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской в РФ) в августе. Ведомство ограничило голосовые звонки через сервисы. По оценкам РКН, указанные мессенджеры в основном используются для обмана, вымогательства денег и киберпреступлений.