С новым ходом

Как стало известно “Ъ”, власти обсуждают возможность приостановить на три года действие концессии в рамках одного из самых громких инфраструктурных проектов, задуманных еще во времена СССР,— Северного широтного хода (СШХ) стоимостью более чем 800 млрд руб. Источники финансирования не определены, а сроки реализации концессии уже и так сдвинулись. Пауза может позволить сторонам — России и структуре ОАО РЖД — не выдвигать встречные требования и пересмотреть финансовую модель проекта. Эксперты отмечают, что текущая экономическая ситуация ставит под сомнение в принципе целесообразность СШХ.

С новым железнодорожным коридором в Арктике возникли некоторые нестыковочки

Фото: Евгений Надалинский, Коммерсантъ

Правительство работает над приостановкой исполнения сторонами концессионного соглашения на строительство СШХ всех взятых обязательств на три года. Как сообщил источник “Ъ”, об этом вице-премьер Виталий Савельев рассказал президенту РФ Владимиру Путину. По словам собеседника “Ъ”, проект распоряжения правительства направлен Минтрансом на согласование ОАО РЖД. Концессия может быть возобновлена после паузы, добавил он.

СШХ — проект железнодорожного коридора в Арктике, который сможет пропускать 23,9 млн тонн грузов в год. Для этого должна быть развита инфраструктура Северной и Свердловской железных дорог и построена смычка между ними длиной 700 км от Салехарда до Надыма с мостом через Обь. Концепция проекта появилась еще в СССР, потом к нему вернулись в 2000-х годах, но реализация забуксовала. СШХ должен был позволить создать инфраструктуру, необходимую для освоения газоконденсатных и нефтяных месторождений Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сократить путь следования грузов на 200–730 км, ускорить оборачиваемость вагонов. Кроме того, инфраструктура СШХ должна была стать составляющей развития танкерного флота и освоения ресурсов Арктики, а в перспективе — обеспечить северным территориям ЯНАО выход к Севморпути через порт Сабетта на Ямале.

По концессии должен был строиться участок Обская—Салехард—Надым. Соглашение было заключено в августе 2018 года между РФ в лице Росжелдора и ООО СШХ. По данным ЕГРЮЛ, свыше 99,9% в компании принадлежит структуре ОАО РЖД. Еще 0,009% у УК СШХ — дочерней структуры ГК «Нацпроектстрой». Аналогичная доля у Агентства инфраструктурного и промышленного развития ЯНАО.

По данным источника “Ъ”, стоимость реализации проекта превышает 800 млрд руб. при организации строительства моста через Обь, но источники финансирования проекта до сих пор не определены. При этом после прохождения государственной экспертизы последнего участка проекта — Салехард—Татаринцево — стоимость концессии увеличилась, и концессионер вправе требовать изменения финансовых параметров с компенсацией дополнительных расходов из бюджета РФ, рассказывает собеседник “Ъ”. С другой стороны, продолжает он, из-за того, что концессия не реализуется в установленные сроки, Росжелдор может выставить неустойку в сумме более 1,6 млрд руб. Так, участок Обская—Салехард—Надым должен был строиться в 2025–2031 годы, остальные участки СШХ — в 2027–2031 годы, отмечает источник “Ъ”.

В пояснениях к отчетности ООО СШХ за 2024 год говорится, что компания обсуждает с Росжелдором исключение из концессионного соглашения строительства моста через Обь и смещение сроков ввода объектов участка Обская—Салехард—Надым, чтобы синхронизировать сроки строительства на всех участках СШХ.

В Минтрансе, ОАО РЖД, ГК «Нацпроектстрой» и правительстве ЯНАО “Ъ” не ответили.

Логика подсказывает, что, если бы обязательства нарушил концессионер, государство расторгло бы соглашение через суд с взысканием неустойки, отмечает старший юрист практики концессий и ГЧП «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Артем Свистунов. Тот факт, что сейчас прорабатывается механизм приостановки, указывает на компромисс. «В таком сценарии заморозка проекта оформляется соглашением сторон,— говорит он.— Сроки стройки сдвигаются "вправо", и поскольку потребуется выпускать отдельное распоряжение правительства в связи с изменением иных существенных условий, возможно, будет принято решение о продлении общего срока соглашения». Встречные требования сторон в ходе переговоров, продолжает он, становятся отдельным предметом соглашения: «Если стороны договорятся, вопрос о полном возмещении убытков концессионера, вероятно, перенесут на дату перезапуска, "зашив" эти суммы в новую финансовую модель».

По словам Артема Свистунова, на период паузы государство может взять на себя обслуживание накопленного долга, расходов на создание объекта, а инвестор — операционные расходы на содержание проектной компании. Если через три года новая финансовая модель не будет обоснована, вероятно, наступит сценарий досрочного прекращения с погашением основного долга и выплатой компенсации банкам и возвратом средств инвестору с доходностью, если стороны не договорятся об ином, добавляет он.

Есть ряд вопросов, которые заставляют заново оценить в целом целесообразность проекта СШХ, говорит глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

«Первое — текущие бюджетные возможности и ОАО РЖД, и потенциальных участников проекта,— поясняет он.— Два — опережающий рост железнодорожных тарифов, который наряду с укреплением национальной валюты делает ряд сырьевых отраслей, ориентированных на экспорт, неконкурентоспособными на мировом рынке».

Как отмечает эксперт, вопрос с доходностью экспорта энергетического угля из большинства регионов России не решен, и решиться он может даже не столько в результате повышения мировых цен, сколько при ослаблении рубля хотя бы до 90 руб./$. Кроме того, продолжает господин Бурмистров, несмотря на то что ледокольный флот строится, есть серьезные вопросы к возможности вывоза морем увеличенного грузопотока. В условиях сочетания масштабного бюджетного дефицита и сверхвысоких реальных процентных ставок может понадобиться переосмыслить и некоторые проекты освоения новых месторождений, добавляет эксперт.

Анатолий Костырев, Наталья Скорлыгина, Владимир Лавицкий