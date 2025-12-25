Путин предложил создать антирейтинг образовательных организаций для их развития
Президент России Владимир Путин предложил составлять ежегодный рейтинг из 100 образовательных учреждений с худшими результатами. По каждой из них будут составляться «программы оздоровления или реорганизации», добавил глава государства.
Президент России Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Обязательно этим надо заниматься, никакого болота у нас здесь не должно быть. Это как раз тот случай, где нужно помочь изменить ситуацию в интересах учащихся, регионов и всей страны»,— сказал глава государства на заседании Госсовета (цитата по сайту Кремля).
Господин Путин призвал развивать программы профориентации молодежи, увеличивать число кадровых центров. «Там помогают ребятам в выборе профессий и зачастую обеспечивают их маршрутизацию до конкретного рабочего места. Такой опыт, безусловно, нужно масштабировать»,— отметил российский президент.
