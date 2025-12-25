Путин предложил создать антирейтинг образовательных организаций для их развития

Президент России Владимир Путин предложил составлять ежегодный рейтинг из 100 образовательных учреждений с худшими результатами. По каждой из них будут составляться «программы оздоровления или реорганизации», добавил глава государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Обязательно этим надо заниматься, никакого болота у нас здесь не должно быть. Это как раз тот случай, где нужно помочь изменить ситуацию в интересах учащихся, регионов и всей страны»,— сказал глава государства на заседании Госсовета (цитата по сайту Кремля).

Господин Путин призвал развивать программы профориентации молодежи, увеличивать число кадровых центров. «Там помогают ребятам в выборе профессий и зачастую обеспечивают их маршрутизацию до конкретного рабочего места. Такой опыт, безусловно, нужно масштабировать»,— отметил российский президент.

О стратегии развития образования в России — в материале «Ъ» «Стратегия о двух концах».