Скандал с «платными» круглыми столами в Думе разрешился на фракционном уровне

В Госдуме завершилось служебное расследование по факту проведения «платных» круглых столов. Как сообщил “Ъ” источник в нижней палате, предполагавшееся поначалу участие в разбирательстве думской комиссии по регламенту не потребовалось, так как «фракции справились своими силами».

По итогам расследования, как ранее сообщал РБК, были уволены 15 помощников депутатов: 12 человек, работавших у Андрея Свинцова (ЛДПР), и по одному помощнику Евгения Федорова («Единая Россия»), Каплана Панеша (ЛДПР) и Розы Чемерис («Новые люди»).

Скандал, напомним, начался 15 декабря с сообщения заместителя руководителя фракции «Новые люди» Сарданы Авксентьевой о том, что некая ассоциация WEA «торгует круглыми столами» в Думе. Депутат привела некоторые расценки и уточнила, что деньги поступают в ассоциацию в виде членских взносов, предусматривающих разный уровень присутствия на думских мероприятиях — от «права на спикерство» до «участия вокруг стола». 17 декабря спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал провести по этому поводу служебное расследование и наказать виновных вплоть до лишения депутатских полномочий.

Отметим, что, в отличие от крупных общедумских мероприятий, для проведения которых необходима заявка на имя председателя палаты, депутатские круглые столы могут организовываться и в частном порядке. Для этого достаточно подать заявку в комитет, за которым закреплен тот или иной зал, и заказать пропуска для сторонних участников. Однако для депутатов установлен лимит на число пропусков, поэтому, как пояснил источник “Ъ”, организаторам в данном случае потребовались усилия помощников сразу нескольких парламентариев.

Ксения Веретенникова