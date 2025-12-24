Следователь брал не взятки, а вещдоки

“Ъ” стали известны подробности уголовного дела бывшего заместителя руководителя управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СКР Александра Избенко. 24 декабря суд признал полковника виновным в 16 эпизодах хищений вещдоков из дел, находящихся в его производстве, отправив на десять лет в колонию. Экс-следователь присвоил более 200 млн, в том числе 35 тыс. обгоревших рублей, найденные на месте крушения летом 2011 года самолета Ту-134 авиакомпании «Русэйр».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Из похищенных 200 млн 70 Александр Избенко потратил на приобретение квартир и машин

Уголовное дело о крупной и особо крупной растратах (ч. 3 и ч. 4 ст. 160 УК РФ) в отношении бывшего высокопоставленного следователя центрального аппарата СКР Александра Избенко Басманный райсуд столицы рассматривал с ноября прошлого года. Представителю Генпрокуратуры удалось доказать виновность фигуранта по всем 16 инкриминированным ему эпизодам. Судья Тимур Вахрамеев приговорил подсудимого к десяти годам колонии общего режима, лишил звания полковника юстиции и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (множество ведомственных знаков отличия, в том числе «Лучшего следователя», ему удалось сохранить). Кроме того, с подсудимого в доход государства взыскано более 19 млн руб. и полностью удовлетворены иски десятков потерпевших. Нанесенный им ущерб оценивается более чем в 200 млн руб.

В материалах уголовного дела говорится, что в органах прокуратуры и следствия 48-летний Александр Избенко на разных должностях служил с 2006 года и всегда был на хорошем счету.

За свою многолетнюю карьеру в СКР Александр Избенко участвовал в расследовании целого ряда резонансных уголовных дел.

В частности, именно он возглавлял следственную группу, которая устанавливала причины крушения летом 2011 года самолета Ту-134 авиакомпании «Русэйр», совершавшего чартерный рейс Москва—Петрозаводск; вел дело о гибели в 2014 году главы французской нефтяной компании Total Кристофа де Маржери при столкновении в аэропорту Внуково бизнес-джета и снегоуборщика; расследовал трагедию над Синайским полуостровом, где террористами был взорван Airbus 321, а также массовый расстрел в казанской гимназии №175, который устроил в 2021 году бывший ученик образовательного учреждения Ильназ Галявиев.

Хищения были выявлены во время инвентаризации находившихся в его производстве дел и вещественных доказательств по ним. Эта процедура началась осенью 2023 года, после того как заместитель руководителя управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СКР Александр Избенко сообщил руководству о намерении выйти на пенсию по выслуге лет, а 29 сентября подал рапорт об увольнении из СКР по собственному желанию.

При этом дела он сдавать отказался. Взяв в августе 2023 года больничный, следователь перестал появляться на службе, а свой мобильный телефон отключил.

В итоге созданная по указанию руководителя ГСУ СКР комиссия вскрыла его кабинет №802 и начала передачу дел другим следователям. Одними из первых оказались материалы громкого дела о ввозе в Россию из Финляндии дорогостоящей электроники под видом дешевых стройматериалов. Следственную группу по этому делу полковник Избенко возглавил в 2015 году, а основным фигурантом являлся владелец сети питерских бутиков Cartier Дмитрий Зарубин.

В рамках этого расследования во время обысков в питерской квартире у господина Зарубина (впоследствии он получил девять лет колонии) следствием были изъяты около $500 тыс. и €215 тыс., девять наручных часов, включая Cartier, Bovet, Rolex, общая стоимость которых составила почти 50 млн руб., а также цепочка и кулон с бриллиантом в виде сердца стоимостью более 4 млн руб.

Однако ничего из вышеперечисленного в ходе инвентаризации ни в спецхранилище, ни в кабинете Александра Избенко обнаружено не было. Сам господин Зарубин дал показания о том, что неоднократно требовал вернуть ему деньги и ценности, но следователь Избенко на это не реагировал.

В ходе возбужденного в отношении него в октябре 2023 года уголовного дела было установлено, что преступления Александр Избенко совершал в период с 2011 по 2023 год и практически всегда хранил изъятые вещдоки вопреки служебным инструкциям у себя в кабинете в металлическом сейфе в основном здании СКР в Техническом переулке Москвы. Оно и было признано местом совершения преступления.

В кабинете комиссия обнаружила несколько коробок и конвертов с деньгами и материальными ценностями. При этом часть из них оказалась вскрыта, а содержимое не совпадало с описью на прикрепленных к ним бирках. В ходе расследования выяснилось, что полковник Избенко не гнушался воровать даже 50- и 100-рублевые купюры.

Самый же первый эпизод хищения связан с крушением летом 2011 года самолета Ту-134, выполнявшего рейс Москва—Петрозаводск, в результате которого погибли 47 человек. В ходе осмотра места происшествия на 16-м километре автодороги Петрозаводск—Суоярви следователем были обнаружены и «изъяты принадлежавшие неустановленным лицам денежные средства в сумме 122 200 рублей». Деньги были упакованы в опечатанный полиэтиленовый пакет черного цвета и переданы руководителю следственной группы Избенко. Из этого вещдока, как установило следствие, последний похитил 35 тыс. руб. Причем выбрал он относительно сохранившиеся купюры, а в сейфе оставил уже сильно обгоревшие.

Согласно ведомственным инструкциям, деньги и другие ценности господин Избенко должен был сдавать в специальное помещение для их хранения. Однако совершаемые им на протяжении десятка лет нарушения официально никто не замечал. Один из свидетелей по делу сообщил, что следователь Избенко собирался отправить вещдоки в «яму», то есть привязать их к уголовным делам, выделенным из основного расследования. Эти дела вообще никогда, в том числе из-за розыска фигурантов, могли не дойти до суда. Соответственно, и вещдоков никто бы не хватился.

Как уже рассказывал “Ъ”, разыскали следователя сотрудники ФСБ в октябре 2023 года в зоне проведения СВО. Полковник Избенко проживал у родителей своей гражданской жены Анны Марчук под Донецком, заявив им, что «устал от городской жизни и хочет пожить в деревне». Свою вину он так и не признал. Полностью возместить ущерб потерпевшим по делу следователя вряд ли получится. У него и близких были арестованы активы в виде квартир, автомобилей и денег на счетах на общую сумму 70 млн руб. Считается, что все это он приобрел на похищенные средства.

Олег Рубникович, Николай Сергеев