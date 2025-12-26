По Нигерии нанесли рождественский удар

США нанесли авиаудар по группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) в северо-западной части Нигерии. Об этом общественность проинформировал лично американский президент Дональд Трамп, решивший таким образом наказать тех, кто, по его словам, «нападал и жестоко убивал преимущественно невинных христиан в количествах, невиданных многие годы, и даже столетия». При этом не исключено, что это может оказаться не одноразовой акцией.

«Я ранее уже предупреждал этих террористов, что, если они не прекратят убийства христиан, им придется заплатить очень дорого, что и произошло»,— написал президент США Дональд Трамп в соцсетях в рождественский вечер, сообщая об ударах по «террористическим отбросам» на северо-западе Нигерии.

По его словам, джихадисты из группировки «Исламское государство» (признана террористической и запрещена в России) «нападали и жестоко убивали преимущественно невинных христиан в количествах, невиданных многие годы, и даже столетия». За это их сейчас и настигло справедливое возмездие — по приказу Трампа Пентагон «осуществил множество безупречных ударов, на что способны только Соединенные Штаты».

Конкретные районы, по которым были нанесены удары, и цифры потерь, которые понесли боевики, приведены не были.

Разве что Африканское командование вооруженных сил США (AFRICOM), отвечающее за операции в Африке, отметило, что цели военных находились в штате Сокото на северо-западе Нигерии, где живет преимущественно мусульманское население.

Правда, сначала американских военных несколько подвело знание географии — в первоначальном сообщении, позднее исправленном, значился штат «Собото», которого в Нигерии нет.

По сообщению военных, авиаудар был нанесен «по просьбе нигерийских властей». «Благодарен за поддержку и сотрудничество со стороны правительства Нигерии»,— отметил, в частности, глава Пентагона Пит Хегсет. Нигерийские власти, впрочем, сообщили о своей роли в операции более скромно. Уже после того, как Дональд Трамп объявил о нанесении удара, МИД Нигерии выступил с заявлением, что нигерийские власти «участвуют в структурированном сотрудничестве в области безопасности с международными партнерами, включая Соединенные Штаты Америки, в противодействии сохраняющейся угрозе терроризма и насильственного экстремизма».

При этом не исключено, что нынешние удары будут далеко не последними. По крайней мере Пит Хегсет дал понять, что Вашингтон не исключает продолжения операций против террористов в Нигерии. «Министерство всегда готово, и ИГ (террористическая группировка, запрещена в России.— “Ъ”) узнало об этом сегодня вечером — на Рождество. Продолжение следует»,— написал он в соцсетях.

Нигерия официально является светским государством, 53% населения которого составляют мусульмане, а 45% — христиане. И насилие в отношении христиан в этой стране уже давно беспокоило международную общественность. Особенно пристально за этим следили в Штатах.

В начале ноября Дональд Трамп присвоил Нигерии статус «страны, вызывающей особую озабоченность» за предполагаемые «серьезные нарушения свободы вероисповедания» и преследование христиан,— статус, который в американской практике часто предшествует введению санкций против конкретной страны. Однако глава Белого дома пошел другим путем, пригрозив Нигерии военным вмешательством, поскольку правительство страны, по его мнению, не способно защитить христиан от нападений со стороны исламистских группировок.

Правительство Нигерии и ее президент Бола Тинубу между тем, не отрицая фактов насилия в отношении христиан, неизменно отвечали на это, что рассмотрение подобных инцидентов как насилие на религиозной почве «не отражает национальной реальности»: вооруженные группировки нападают как на христиан, так и на мусульман.

С этим согласны и многие эксперты. Они подчеркивают, к примеру, что в ряде областей страны столкновения между мусульманскими племенами кочевников-скотоводов и преимущественно христианскими земледельческими общинами связаны с конкуренцией за землю и воду, а вовсе не с вероисповеданием. А нередкие похищения католических священников мотивированы прежде всего желанием получить выкуп, а не преследованием по религиозному признаку.

К слову, за считанные дни до американских ударов в Нигерии удалось освободить из плена 130 детей — последнюю группу школьников, похищенных при нападении на католическую школу Святой Марии в штате Нигер. В общей сложности в плен 21 ноября попали 303 ученика и 12 преподавателей. В первые часы после нападения вооруженных боевиков на учебное заведение около 50 детей смогли сбежать, 8 декабря стало известно об освобождении еще 100 детей. При этом ответственность за похищение пока не взяла на себя ни одна группировка, действующая в регионе.

Ирэна Шекоян