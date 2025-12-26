Инвесторы разбежались

Инвестиционная активность на рынке недвижимости России в ближайшей перспективе существенно замедлится. По итогам 2026 года в недвижимость в целом по стране будет вложено 600–650 млрд руб., что на 24–29% меньше год к году. Перспективы восстановления рынка напрямую зависят от динамики ключевой ставки и макроэкономических условий.

Объем инвестиций в недвижимость по итогам 2026 года в целом по России может снизиться на 24–29% год к году, до 600–650 млрд руб., прогнозируют в консалтинговой компании IBC Real Estate. В Москве этот показатель к концу предстоящего года сократится на 23–31% год к году, до 450–500 млрд руб., уточняют консультанты.

Инвестиционный спрос на недвижимость сдерживает по-прежнему высокая стоимость заемного финансирования, констатирует руководитель отдела инвестиций и рынков капитала консалтинговой компании CORE.XP Ирина Ушакова.

Сейчас депозиты могут обеспечить более высокую доходность и минимальные риски, поэтому вложения в недвижимость уходят на второй план, считает руководитель девелоперских проектов ГК «Квартал» Юрий Цукер.

Сдерживает активность и дефицит качественных объектов недвижимости и зданий, которые продавали уходящие с российского рынка иностранные инвесторы, отмечает директор департамента инвестиций и рынков капитала Bright Rich | CORFAC International Екатерина Авдеева. По ее словам, в основном на рынке недвижимости сохраняют активность банки и инвестфонды, которые в меньшей степени зависят от заемного финансирования.

В 2026 году основной инвестиционный поток будет направлен в офисный и складской сегменты, отмечает руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян. Доля свободных площадей в этих сегментах достигает критически низких значений: в бизнес-центрах Москвы к 2026 году она может достичь 3,5–4%, этот показатель в логопарках по итогам предстоящего года может зафиксироваться на уровне 5–6%, подсчитали в Ricci.

Тем не менее снижение арендной ставки в логопарках из-за охлаждения спроса со стороны основных арендаторов такой недвижимости может оттолкнуть инвесторов, считает партнер NF Group Марина Малахатько. В 2025 году ставки на складах Москвы и Подмосковья сократились на 16% год к году, до 10,5 тыс. руб. за 1 кв. м в год, к концу 2026 года негативная ситуация сохранится: показатель снизится еще на 5% год к году, до 10 тыс. руб. за 1 кв. м в год, прогнозируют в IBC Real Estate. Однако, по словам Микаэла Казаряна, тренд на приобретение такой недвижимости для закрытых паевых инвестиционных фондов останется популярным среди управляющих компаний.

Марина Малахатько ожидает в 2026 году роста инвестиционной привлекательности торговой и гостиничной недвижимости.

Уже по итогам текущего года объем инвестиций в торговый сегмент увеличился в полтора раза год к году, в гостиничный — вдвое, добавляет господин Казарян. Впрочем, считает Екатерина Авдеева, активное развитие онлайн-ритейла делает торгцентры менее востребованными у покупателей.

По прогнозам Марины Малахатько, если к концу 2026 года ключевая ставка ЦБ окажется ниже 14%, то объем инвестиций в недвижимость и земельные участки под девелопмент может достичь 900 млрд руб. В то же время Юрий Цукер ожидает лишь небольшой корректировки негативного прогноза: вместо ожидаемого сокращения объема инвестиций на 24–29% оно может составить 15–20%.

