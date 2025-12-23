Метры пришли в движение
Спрос на новостройки в ноябре вырос на 38%
За ноябрь 2025 года количество сделок с новостройками в российских городах-миллионниках увеличилось на 38,4% год к году, в целом по России — на 44%. Симптомы кризиса, которые начали проявляться на рынке первичного жилья в конце лета текущего года, к середине осени были преодолены. Покупатели вернулись к сделкам, перекладывая деньги из вкладов и стремясь зафиксировать цены и условия ипотеки. По прогнозам экспертов, в начале 2026 года спрос стабилизируется, а затем может получить дополнительный импульс от снижения ключевой ставки ЦБ.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Спрос на новостройки в российских городах-миллионниках по итогам ноября 2025 года вырос на 38,4% год к году, до 27,5 тыс. квартир, подсчитали в сервисе «Пульс продаж новостроек» по запросу “Ъ”. В целом по России в ноябре было заключено 61 тыс. сделок на первичном рынке, что на 44% больше год к году, следует из данных Dataflat.ru.
Наиболее выраженный рост отмечен в Омске, где застройщики продали 330 квартир, что почти втрое больше год к году; в Ростове-на-Дону объем сделок вырос более чем вдвое год к году, до 2 тыс. лотов, подсчитали в «Пульсе продаж новостроек». В Москве спрос увеличился на 13,3% год к году, до 7,9 тыс. квартир, в Санкт-Петербурге — на 15,2%, до 3,4 тыс. сделок.
Количество сделок по покупке жилья в городах-миллионниках в ноябре 2025 года
|
Источник: «Пульс продаж новостроек».
Возросший интерес к покупке первичного жилья объясняется отложенным спросом: покупатели, ранее ожидавшие стабилизации рынка, сейчас готовы к сделкам, отмечает директор по продажам жилой недвижимости девелоперской компании «Мангазея» Федор Ушаков. Кроме того, добавляет коммерческий директор ГК Dars Дмитрий Софронов, в ноябре завершился срок размещения значительной доли вкладов под высокие проценты и часть покупателей решила переложить средства в первичную недвижимость.
Заставляют россиян поторопиться с покупкой жилья предстоящие изменения в программе семейной ипотеки, считает директор блока продаж жилой недвижимости ГК А101 Владимир Колесников.
С 1 февраля 2026 года семья сможет взять лишь один льготный кредит. Впрочем, по словам господина Колесникова, даже при сокращении госпрограмм доля ипотечных сделок в 2026 году останется существенной — около 50–60%. В ноябре 2025 года доля сделок с использованием ипотеки составила 71%, подсчитали в «Авито Недвижимости».
Еще одним фактором роста интереса к покупке квартиры в новостройке остается стабильный рост цен на такую недвижимость, говорит руководитель цифрового развития продаж Tashir Estate Дмитрий Польской. По словам эксперта, покупатели стараются зафиксировать текущие ценовые условия и заключить сделку как можно скорее. По подсчетам аналитиков «Пульса продаж новостроек», в ноябре 2025 года в целом по городам-миллионникам средняя цена квартиры в новостройке увеличилась на 9,2% год к году, до 184 тыс. руб. за 1 кв. м.
Одна из причин роста цен на первичное жилье заключается в снижении объема предложения, констатирует гендиректор «Главстрой-Недвижимости» Алексей Гусев. По итогам января—ноября 2025 года объем ввода первичного жилья в целом по России составил 91,5 млн кв. м, что на 2% меньше год к году, следует из данных «Дом.РФ».
Рост планируемой с 2026 года налоговой нагрузки, увеличение затрат на оплату труда и дорогое проектное финансирование продолжат оказывать давление на первичный рынок, считает Дмитрий Польской.
Кроме того, подчеркивает он, сокращение в 2024–2025 годах количества новых проектов повлечет за собой сокращение ввода новостроек на горизонте ближайших четырех-шести лет.
Спрос на первичную недвижимость в первой половине 2026 года стабилизируется, однако во втором полугодии предстоящего года можно ожидать оживления рынка в условиях дальнейшего снижения ключевой ставки, прогнозирует коммерческий директор ГК «Развитие» Виктория Анохина. В то же время рост цен, ожидает Алексей Гусев, будет находиться в пределах инфляции.