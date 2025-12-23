Метры пришли в движение

За ноябрь 2025 года количество сделок с новостройками в российских городах-миллионниках увеличилось на 38,4% год к году, в целом по России — на 44%. Симптомы кризиса, которые начали проявляться на рынке первичного жилья в конце лета текущего года, к середине осени были преодолены. Покупатели вернулись к сделкам, перекладывая деньги из вкладов и стремясь зафиксировать цены и условия ипотеки. По прогнозам экспертов, в начале 2026 года спрос стабилизируется, а затем может получить дополнительный импульс от снижения ключевой ставки ЦБ.

Спрос на новостройки в российских городах-миллионниках по итогам ноября 2025 года вырос на 38,4% год к году, до 27,5 тыс. квартир, подсчитали в сервисе «Пульс продаж новостроек» по запросу “Ъ”. В целом по России в ноябре было заключено 61 тыс. сделок на первичном рынке, что на 44% больше год к году, следует из данных Dataflat.ru.

Наиболее выраженный рост отмечен в Омске, где застройщики продали 330 квартир, что почти втрое больше год к году; в Ростове-на-Дону объем сделок вырос более чем вдвое год к году, до 2 тыс. лотов, подсчитали в «Пульсе продаж новостроек». В Москве спрос увеличился на 13,3% год к году, до 7,9 тыс. квартир, в Санкт-Петербурге — на 15,2%, до 3,4 тыс. сделок.

Количество сделок по покупке жилья в городах-миллионниках в ноябре 2025 года Выйти из полноэкранного режима Город Количество сделок Изменение за месяц (%) Изменение год к году (%) Москва 7919 7,8 13,3 Санкт-Петербург 3432 -0,6 15,2 Екатеринбург 2931 11,7 63,9 Ростов-на-Дону 2334 14,3 124,9 Краснодар 2147 16,7 19,1 Новосибирск 1433 18,7 67 Уфа 1289 -0,9 70,5 Казань 943 -8,9 47,6 Нижний Новгород 908 29,3 105,9 Пермь 889 -0,9 84,1 Воронеж 857 -8,6 34,1 Красноярск 597 -4,3 103,1 Самара 597 48,9 68,2 Волгоград 537 -13,4 58,4 Челябинск 376 37,7 3 Омск 330 -0,3 175 Города-миллионники в целом 27519 7,4 38,4 Открыть в новом окне Источник: «Пульс продаж новостроек».

Возросший интерес к покупке первичного жилья объясняется отложенным спросом: покупатели, ранее ожидавшие стабилизации рынка, сейчас готовы к сделкам, отмечает директор по продажам жилой недвижимости девелоперской компании «Мангазея» Федор Ушаков. Кроме того, добавляет коммерческий директор ГК Dars Дмитрий Софронов, в ноябре завершился срок размещения значительной доли вкладов под высокие проценты и часть покупателей решила переложить средства в первичную недвижимость.

Заставляют россиян поторопиться с покупкой жилья предстоящие изменения в программе семейной ипотеки, считает директор блока продаж жилой недвижимости ГК А101 Владимир Колесников.

С 1 февраля 2026 года семья сможет взять лишь один льготный кредит. Впрочем, по словам господина Колесникова, даже при сокращении госпрограмм доля ипотечных сделок в 2026 году останется существенной — около 50–60%. В ноябре 2025 года доля сделок с использованием ипотеки составила 71%, подсчитали в «Авито Недвижимости».

Еще одним фактором роста интереса к покупке квартиры в новостройке остается стабильный рост цен на такую недвижимость, говорит руководитель цифрового развития продаж Tashir Estate Дмитрий Польской. По словам эксперта, покупатели стараются зафиксировать текущие ценовые условия и заключить сделку как можно скорее. По подсчетам аналитиков «Пульса продаж новостроек», в ноябре 2025 года в целом по городам-миллионникам средняя цена квартиры в новостройке увеличилась на 9,2% год к году, до 184 тыс. руб. за 1 кв. м.

Одна из причин роста цен на первичное жилье заключается в снижении объема предложения, констатирует гендиректор «Главстрой-Недвижимости» Алексей Гусев. По итогам января—ноября 2025 года объем ввода первичного жилья в целом по России составил 91,5 млн кв. м, что на 2% меньше год к году, следует из данных «Дом.РФ».

Рост планируемой с 2026 года налоговой нагрузки, увеличение затрат на оплату труда и дорогое проектное финансирование продолжат оказывать давление на первичный рынок, считает Дмитрий Польской.

Кроме того, подчеркивает он, сокращение в 2024–2025 годах количества новых проектов повлечет за собой сокращение ввода новостроек на горизонте ближайших четырех-шести лет.

Спрос на первичную недвижимость в первой половине 2026 года стабилизируется, однако во втором полугодии предстоящего года можно ожидать оживления рынка в условиях дальнейшего снижения ключевой ставки, прогнозирует коммерческий директор ГК «Развитие» Виктория Анохина. В то же время рост цен, ожидает Алексей Гусев, будет находиться в пределах инфляции.

София Мешкова