КС защитил детей от машин

Конституционный суд (КС) описал алгоритм действий для нижестоящих судов при рассмотрении уголовных дел по статье 264 УК РФ. Она применяется при нарушениях ПДД, из-за которых погиб или ранен человек. Определение появилось по итогам рассмотрения необычного, но резонансного дела: в тюрьме оказался водитель из Воронежской области, оставивший чужую машину открытой с ключом зажигания в замке — в нее залез двухлетний ребенок, завел двигатель, автомобиль поехал и задавил насмерть младенца. КС указал, что в таких — хотя и редких — случаях суды должны тщательно оценивать все обстоятельства дела, выяснять, кто по факту контролировал автомобиль и детей, а также смягчать наказание, если вина собственника, родителя и водителя обоюдна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

25 декабря КС опубликовал определение, касающееся дела жителя Воронежской области Максима Ряднова, ставшего виновником резонансного ДТП в августе 2021 года. Тогда, как следует из материалов суда, господин Ряднов по просьбе своего знакомого сел за руль машины (принадлежавшей жене этого знакомого) и отвез его семью на пляж к реке. Затем он припарковал машину, вышел из нее, но не включил стояночный тормоз, оставил ключ от замка зажигания в машине, не запер двери и ушел. В машину забралась дочка владельца машины и случайно завела двигатель. Авто стояло в этот момент на включенной передаче, машина начала движение и задавила насмерть 10-месячного мальчика, который отдыхал на том же пляже со своей семьей. Инцидент обсуждался во многих регионах СМИ и пабликах.

В феврале 2023 года Центральный райсуд Воронежа признал Максима Ряднова виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 64 УК РФ) и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы.

Защита господина Ряднова при оспаривании приговора в вышестоящих судах акцентировала внимание на том, что машина начала движение по вине дочери владельца машины — и отвечать за действия своих детей должны родители.

Но суды исходили из пункта 12.8 ПДД, согласно которому водитель может покидать авто только после того, как приняты «меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного средства или использование его в отсутствие водителя».

Тогда Максим Ряднов обратился в КС с жалобой, в которой попытался признать не соответствующей Основному закону часть 3 статьи 264 УК. Суд вынес определение об отказе в рассмотрении жалобы: статья УК прав заявителя не нарушает, Конституции не противоречит, установление фактических обстоятельств дела конкретного водителя в компетенцию КС не входит. Он также сослался на постановление пленума Верховного суда РФ от 2008 года, согласно которому при исследовании причин аварии нужно установить, какие конкретно нарушения находятся в «причинной связи» с наступившими последствиями. Также КС указал, что оспариваемая часть 3 статьи 264 УК РФ должна применяться во взаимосвязи с пунктом 12.8 ПДД, в котором среди прочего установлен запрет оставлять в авто на время его стоянки ребенка младше семи лет в отсутствие совершеннолетнего лица.

По данным Верховного суда РФ, в первой половине 2025 года уголовному наказанию по частям 1 и 2 статьи 264 УК (нарушение ПДД, повлекшее вред здоровью человеку) было подвергнуто 2,4 тыс. человек; по частям 3 и 4 (нарушение ПДД, повлекшее смерть одного и более человека) — 1,89 тыс. человек.

Юрист, эксперт по безопасности движения «Народного фронта» Катерина Соловьева обращает внимание, что Конституционный суд, подробно изучив обстоятельства дела, немного вышел за рамки «стандартного» отказного определения, расписав для судов алгоритмы действий в случаях, аналогичных делу Максима Ряднова (этим обычно занимается Верховный суд, фиксируя такие «инструкции» в постановлениях пленума). Судам стоит проверять, к примеру, проникли ли дети в салон самостоятельно или они попали в машину с согласия водителя, родителя и собственника машины; передавалось ли управление авто другому водителю на длительное время или это была разовая поездка; проверил ли автовладелец, в каком состоянии находится машина после использования другим водителем и т. д.

Катерина Соловьева также обращает внимание на позицию КС, согласно которой, в случае если доказана обоюдная вина собственника и водителя, мера наказания для последнего может быть смягчена. Что касается конкретного случая Максима Ряднова, госпожа Соловьева считает, что ответственность должен был нести собственник машины, тем более что за руль авто села его несовершеннолетняя дочь, которую он должен был контролировать.

Иван Буранов