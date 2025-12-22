Суд своих не пожалел

Бывшего председателя Ростовского областного суда Елену Золотареву приговорили к 15 годам лишения свободы, еще трое бывших высокопоставленных ростовских судей получили от 6 до 13 лет. Громкое коррупционное дело включает семь эпизодов получения судьями взяток в 2022 году на общую сумму 21,4 млн руб. за вынесение решений по уголовным и гражданским делам. При этом под следствием находится еще целая бригада ростовских служителей Фемиды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева

Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Бывший председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева

Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

В Краснодаре 22 декабря огласили приговор четверым бывшим высокопоставленным сотрудникам судебной системы Ростовской области. Бывший председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева была признана виновной в получении крупных и особо крупных взяток (ч. 5 и 6 ст. 290 УК РФ; семь эпизодов) на общую сумму 18,4 млн руб., ей назначили 15 лет заключения. Экс-заместитель председателя облсуда Татьяна Юрова села на 13 лет за получение взяток на 3 млн руб. (ч. 5 и 6 ст. 290 УК РФ; четыре эпизода), а также за посредничество в коррупции (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ; один эпизод).

Бывший председатель Железнодорожного райсуда Ростова Георгий Бондаренко и начальник областного управления судебного департамента Андрей Рощевский, которые были посредниками в коррупционных схемах (по одному эпизоду ч. 3 и 4 ст. 291.1 УК РФ), приговорены к шести и восьми годам лишения свободы соответственно. Осужденный Бондаренко будет отбывать наказание в колонии общего режима, а господин Рощевский — строгого режима.

По приговору суда всем подсудимым предстоит выплатить крупные штрафы: Елене Золотаревой — 170 млн руб., Татьяне Юровой — 120 млн руб., Георгию Бондаренко — 4 млн руб., Андрею Рощевскому — 50 млн руб.

Суд согласился с позицией обвинения и следствия о том, что в 2022 году Елена Золотарева и Татьяна Юрова получали незаконное вознаграждение от участников судебных процессов, а затем давали указания судьям областного суда и районных судов выносить нужные решения в уголовных и гражданских делах.

Эпизод с самой крупной взяткой — 10 млн руб.— связан с уголовным делом в отношении Гарегина Кеяна и Карена Аракеляна, которых признали виновными в разбое. Взятка была передана за отмену приговора и возвращение уголовного дела прокурору. Взятка в сумме 5 млн руб. предназначалась судьям за назначение минимального наказания адвокату Роману Кузнецову, которого обвиняли в хищении средств АО «Энергия» в размере 40 млн руб. Взяткодателем выступал брат подсудимого Альберт Романов, который также был фигурантом в процессе ростовских судей, но его уголовное преследование приостановлено в связи с заключением контракта с Минобороны для участия в СВО. Самая скромная сумма — 400 тыс. руб.— фигурирует в эпизоде с досрочным освобождением Мгера Оганнисяна, осужденного за причинение тяжкого вреда здоровью.

Остальные эпизоды уголовного дела ростовских судей касаются гражданских процессов — взыскания долгов, раздела имущества супругов, получения разрешения на реконструкцию объектов. Суммы незаконного вознаграждения варьировались от 1 млн до 2 млн руб.

Уголовное дело в отношении высокопоставленных ростовских судей было возбуждено главным следственным управлением СКР в 2023 году по материалам оперативно-разыскных мероприятий ФСБ, в ходе которых в кабинете Елены Золотаревой были зафиксированы разговоры о взятках и передача председателю суда пакетов, предположительно, с деньгами.

Признательные показания о коррупции дали несколько свидетелей. При этом большинство судей, выносивших решения, о которых шла речь в процессе, отрицали какое-либо влияние на них со стороны господ Золотаревой или Юровой.

Подсудимые в процессе ростовских судей не признали себя виновными, их защита настаивала на том, что доказательств передачи денег Елене Золотаревой и Татьяне Юровой в деле нет. Самую экстравагантную версию выдвинул Георгий Бондаренко, который заявил, что его переговоры с Еленой Золотаревой и передача ей пакета были задуманы им как инсценировка с целью выяснить, проводится ли слежка за председателем областного суда.

Уголовное дело в отношении Елены Золотаревой и ее сообщников — не единственное громкое разоблачение коррупции в судебной системе Ростовской области. Краснодарский краевой суд сейчас рассматривает уголовное дело в отношении бывшего председателя Советского райсуда Ростова Елены Коблевой и еще двух фигурантов, которых обвиняют в передаче судье 500 тыс. руб. за освобождение от ареста рыболовецких лодок и сетей. Однако к этому эпизоду могут добавиться и более серьезные обвинения.

Высшая квалификационная коллегия судей РФ 8 декабря по представлению председателя СКР Александра Бастрыкина разрешила возбудить в отношении госпожи Коблевой новое уголовное дело о получении взяток группой лиц в крупном и особо крупном размере (ч. 5 и 6 ст. 290 УК РФ), а также о вынесении неправосудных решений (ч. 1 ст. 305 УК РФ) и о воспрепятствовании правосудию (ч. 3 ст. 294 УК РФ). Аналогичные решения вынесены в отношении бывших судей Советского районного суда Олега Батальщикова (получение взяток), Натальи Цмакаловой (получение взяток) и бывшей мировой судьи Эльмиры Пономаревой (дача взятки). Еще одним фигурантом дела может стать судья Советского суда Артур Маслов (получение взяток и вынесение неправосудных решений), который на момент обращений СКР в квалификационную коллегию был действующим, но к настоящему моменту ушел в отставку.

Анна Перова, Краснодар