Праздничный выпуск файлов Эпштейна

Скандал с файлами покойного финансиста и секс-преступника Джеффри Эпштейна продолжает набирать обороты. Новая и крупнейшая на сегодняшний день порция документов, опубликованных 23 декабря, пролила свет на более тесные отношения между Эпштейном и президентом США Дональдом Трампом, чем предполагалось ранее. В Минюсте США, впрочем, поставили под сомнение подлинность одного из имеющихся в деле писем. Демократы, в свою очередь, усомнились уже в действиях самого ведомства — вопросы вызвали как время публикаций, так и решение о сокрытии отдельных имен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фотографии в доме Джеффри Эпштейна, на которых в том числе есть Дональд Трамп

Фото: Justice Department / Handout / Reuters Фотографии в доме Джеффри Эпштейна, на которых в том числе есть Дональд Трамп

Фото: Justice Department / Handout / Reuters

За день до празднования Рождества в США Министерство юстиции опубликовало около 30 тыс. новых файлов Эпштейна — рекордный по объему массив документов по делу бывшего финансиста, осужденного за склонение несовершеннолетних к проституции и умершего в 2019 году. В отличие от первой партии из 10 тыс. файлов, новые материалы содержат существенно больше информации, касающейся контактов американского президента со скандально известным финансистом.

Один из мейлов сообщает, что в период с 1993 по 1996 год Дональд Трамп как минимум восемь раз летал на частном самолете Эпштейна, причем одна из поездок проходила в компании неназванной 20-летней девушки. Письмо было написано в январе 2020 года федеральным прокурором Нью-Йорка неназванному адресату. «Для вашей информации хотел сообщить вам, что полученные нами вчера данные о перелетах свидетельствуют о том, что Дональд Трамп путешествовал на частном самолете Эпштейна гораздо чаще, чем сообщалось ранее (или о чем нам было известно)»,— говорится в документе.

Еще одна новая деталь — информация о повестке на имя Трампа, направленная ему в 2021 году в его поместье Мар-а-Лаго в рамках дела помощницы Эпштейна Гилейн Максвелл. Ее, как и самого финансиста, обвиняли в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. В настоящее время Максвелл отбывает 20-летний тюремный срок.

Однако наибольший резонанс вызвало письмо Эпштейна бывшему врачу сборной США по гимнастике Ларри Нассеру — осужденному насильнику и педофилу, отправленное спустя несколько дней после смерти Эпштейна. В нем утверждалось, что его и Нассера объединяла «любовь и забота о молодых девушках и надежда на то, что они смогут полностью раскрыть свой потенциал».

«Наш президент также разделяет нашу любовь к молодым, привлекательным девушкам»,— добавил в письме Эпштейн.

После публикации документов Минюст США выступил с заявлением в соцсети X, указав, что «некоторые из этих материалов содержат ложные и сенсационные утверждения, выдвинутые против президента Трампа». В ведомстве дали понять, что подобные документы могли быть частью развернутой в 2020 году кампании против Трампа на фоне президентских выборов. Позднее Минюст поставил под сомнение и подлинность письма Эпштейна Нассеру, приведя ряд аргументов в пользу этой версии.

Во-первых, письмо было отправлено спустя три дня после смерти Эпштейна.

Во-вторых, финансист отбывал наказание в Нью-Йорке, тогда как на конверте стоял почтовый штемпель из Виргинии.

Кроме того, на письме отсутствовал тюремный номер Эпштейна, без которого его не приняли бы к отправке. При этом на конверте была отметка о возврате отправителю — именно в таком виде он и поступил в тюрьму, откуда позже был передан ФБР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Конверт с письмом, в котором Джеффри Эпштейн упоминает Дональда Трампа Фото: Justice Department / Handout / Reuters Дональд Трамп и сообщница Эпштейна Гислейн Максвелл Фото: Justice Department / Handout / Reuters Емейл, в котором содержатся детали перелетов частного джета Джеффри Эпштейна с упоминанием Дональда Трампа Фото: Justice Department / Handout / Reuters Емейл, в котором обсуждается предполагаемое фото Эпштейна и Трампа на телефоне Стива Бэннона Фото: Justice Department / Handout / Reuters Фото: Justice Department / Handout / Reuters Следующая фотография 1 / 5 Конверт с письмом, в котором Джеффри Эпштейн упоминает Дональда Трампа Фото: Justice Department / Handout / Reuters Дональд Трамп и сообщница Эпштейна Гислейн Максвелл Фото: Justice Department / Handout / Reuters Емейл, в котором содержатся детали перелетов частного джета Джеффри Эпштейна с упоминанием Дональда Трампа Фото: Justice Department / Handout / Reuters Емейл, в котором обсуждается предполагаемое фото Эпштейна и Трампа на телефоне Стива Бэннона Фото: Justice Department / Handout / Reuters Фото: Justice Department / Handout / Reuters

Одновременно был опубликован документ, согласно которому Минюст запросил у ФБР экспертизу подлинности письма. Вскоре ведомство сообщило, что почерк отправителя не совпадает с почерком Эпштейна. «Этот поддельный документ служит напоминанием о том, что сам факт публикации материала Министерством юстиции не делает содержащиеся в нем утверждения правдивыми»,— подчеркнули в ведомстве.

Несмотря на то что новая партия файлов не выявила оснований для привлечения Дональда Трампа к уголовной ответственности, у демократов возникли вопросы к тому, как Минюст распоряжается материалами дела Эпштейна. В частности, критику вызвал момент публикации наиболее чувствительных документов — в разгар предпраздничных дней, когда внимание общества к политике ослабевает. Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер заявил о намерении инициировать судебное разбирательство в отношении Минюста, обвинив его в манипулировании таймингом публикаций. Дополнительное недовольство вызвало и решение скрыть часть имен — формально для защиты жертв. Член Палаты представителей Ро Ханна заявил, что ведомство «тратит больше усилий на защиту обвиняемых по делу Эпштейна, чем на защиту пострадавших».

Как бы то ни было, опубликованные материалы — лишь часть цепочки раскрытий, предусмотренных принятым 19 декабря «Актом о прозрачности файлов Эпштейна». И по мере появления новых подробностей связей экс-финансиста с действующим президентом давление как на Дональда Трампа, так и на его политических оппонентов будет лишь усиливаться.

Вероника Вишнякова