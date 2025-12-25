Гастроулица теряет блеск

В декабре 2025 года вакантность объектов стрит-ритейла в районе Патриарших прудов Москвы выросла до 11%. Это связано с массовым закрытием ресторанов из-за удорожания аренды и операционных затрат, а также перетоком платежеспособной аудитории в другие центральные локации. На место ушедших рестораторов приходят ритейлеры из фешен-сегмента, для которых содержание точек в этом районе оказывается более экономически оправданным. Привычный образ Патриарших прудов как гастрономического символа центра российской столицы начинает размываться.

В декабре 2025 года доля свободных площадей в объектах стрит-ритейла на Патриарших прудах в Москве составила 11%, что на 5 процентных пунктов (п. п.) больше год к году, говорится в исследовании консалтинговой компании CMWP. В ключевых торговых коридорах этого района показатель вакантности увеличился на 3,7 п. п., до 4,3%, подсчитали в консалтинговой компании NF Group.

Патриаршие пруды — часть центра Москвы, расположенная в Пресненском районе. В эту локацию входят улицы Малая Бронная и Спиридоновка, а также группа переулков — Ермолаевский, Спиридоньевский, Благовещенский, Трехпрудный и другие. На протяжении как минимум последнего десятилетия Патриаршие пруды считались точкой концентрации ресторанов с высоким средним чеком и рекордной рентабельностью.

Рост вакантности в этом районе — следствие массового закрытия кафе и ресторанов: в 2025 году приостановили свою работу 16 таких заведений, в 5 раз больше, чем годом ранее, отмечает руководитель департамента исследований и аналитики CMWP Полина Афанасьева. По ее словам, доля ресторанов в общем объеме закрытий этого года на Патриарших прудах составила 76%.

Сейчас посетители ресторанов перетекают, например, на Большую Никитскую и в район Хамовников — эти локации имеют более четкую гастрономическую направленность, отмечает вице-президент Союза торговых центров Наталия Кермедчиева.

Кроме того, многие жители домов на Патриарших прудах все чаще стали добиваться запрета на размещение в своих домах ресторанов и кафе из-за шума, добавляет вице-президент по обороту алкогольной продукции в предприятиях сферы гостеприимства Федерации рестораторов и отельеров Алексей Небольсин.

Среди причин закрытия ресторанов на Патриарших прудах Наталия Кермедчиева называет высокие операционные расходы таких заведений. По словам Полины Афанасьевой, собственники помещений заметно повысили арендные ставки, при этом доходы рестораторов сократились, что вынуждает их закрывать заведения на Патриарших.

В то же время содержание, например, небольшого фешен-магазина в этом районе выглядит более выгодным вложением: для такой точки подойдут более компактные пространства, потребуется меньше сотрудников и небольшой объем средств для ремонта, поясняет госпожа Кермедчиева. Кроме того, компании из фешен-категории более устойчивы к изменениям ставок аренды за счет меньших издержек, говорит руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай.

В 2025 году фешен-ритейлеры — одна из ключевых категорий арендаторов на Патриарших прудах, они занимают 45% в общем объеме открытий, отмечает Полина Афанасьева. По ее подсчетам, за этот год в этом районе открылось восемь новых магазинов одежды, при этом закрылось всего две точки. Так, в этом году открылись магазины Calzedonia Group, развивающей бренды Calzedonia, Intimissimi и Falconeri.

Хотя профиль арендаторов Патриарших прудов смещается в сторону фешен-сегмента, говорить о полной трансформации района в одежный пока преждевременно, считает замдиректора направления стрит-ритейла NF Group Олеся Аверкина. По ее словам, в будущем ценовой уровень заведений изменится — на место премиальных ресторанов постепенно придут более демократичные.

София Мешкова, Дарья Андрианова