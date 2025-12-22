В российских вузах сократят 45 тысяч платных мест в 2026 году

Глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что в следующем учебном году в российских вузах планируется сократить 45 тыс. платных мест (13% от общего числа). По словам министра, больше всего платных мест будет сокращено в негосударственных вузах.

Сокращение затронет такие специальности, как экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление и юриспруденция. Как пояснил министр, большое количество специалистов таких направлений «рынку труда не нужно».

«Некоторые университеты, многие из них частные, если у них убрать сегмент некачественного образования, то они перестанут существовать, что в общем произойдет в ближайшее время»,— заявил он в интервью «России 24».

До 2025 года вузы самостоятельно решали, сколько студентов они будут учить за деньги и по каким специальностям. Но весной 2025 года Госдума дала правительству полномочия устанавливать количество не только бюджетных мест в вузах, но и коммерческих. Это было сделано в соответствии с поручением Владимира Путина «исключить чрезмерный платный набор по специальностям, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда». Госрегулирование касается и государственных, и частных вузов. Коммерческие места будут распределяться отдельно на каждую специальность в каждом филиале вуза.

О том, как именно правительство будет ограничивать количество студентов-платников — в материале «Ъ» «Места не для всех».

Полина Мотызлевская