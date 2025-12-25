Путин не выступит с посланием к Федеральному собранию в 2025 году

Послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию в этом году не будет. Об этом «Ведомостям» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это решение главы государства»,— сказал Дмитрий Песков. Пресс-секретарь сообщил, что послание будет озвучено после того, как президент сочтет это необходимым — прежде всего с точки зрения готовности содержания и рабочего графика. «Ведомости» со ссылкой на федерального чиновника отмечает, что дата послания президента пока неизвестна.

Как указано в ст. 84 Конституции, президент «обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в стране об основных направлениях внутренней и внешней политики государства». В 2017 году в Кремле посчитали, что эта формулировка не обязывает президента выступать перед сенаторами и депутатами хотя бы раз в году, и тогда в администрации президента перенесли послание с конца 2017 года на первую половину 2018-го. Послания не было и в 2022 году, когда Россия ввела войска на Украину.