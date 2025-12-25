Торговля с элементами затухания

В третьем квартале 2025 года европейский экспорт в Россию превзошел импорт из нее на €1,5 млрд, следует из данных Евростата. Такой профицит в торговле с РФ Евросоюз фиксирует второй квартал подряд — и такая ситуация сложилась впервые за все время сбора данных, то есть с 2002 года. Хотя в отдельных категориях доля импорта из России по-прежнему остается высокой, в целом статистика фиксирует замещение «выпавших» российских поставок товарами из других стран.

С начала военной операции РФ на Украине европейский экспорт в Россию просел на 61%, встречные поставки — на 89%, следует из нового обзора Евростата. По итогам января—сентября 2025 года товарооборот двух сторон снизился на 12,9% в годовом выражении, до €43,9 млрд. Импорт продукции из РФ за этот период оценивается в €21,7 млрд, экспорт — в €22,2 млрд.

Отдельно в третьем квартале импорт из России составил €5,73 млрд, экспорт — €7,25 млрд: по сравнению с предыдущими тремя месяцами показатели сократились на €1,4 млрд и €0,3 млрд соответственно.

В результате ЕС зафиксировал положительное квартальное сальдо в €1,5 млрд в торговле с Россией. Оно фиксируется второй квартал в подряд — в Евростате отмечают, что такого не было за всю историю наблюдений (с 2002 года).

Разбивка по категориям товаров показывает, что спад доли российской продукции продолжает наблюдаться во многих статьях импорта ЕС (см. график). Так, доля России в европейских закупках природного газа в третьем квартале составляла 15,1% (четыре года назад — 39%). Несмотря на такое снижение, РФ осталась вторым поставщиком газа в ЕС. Вместе с тем разрыв между Россией и лидером — США — заметно увеличился. Доля Штатов в поставках в ЕС за четыре года выросла с 24% до 56%. Напомним, Евросоюз планирует полностью отказаться от закупок российского газа уже в 2027 году.

Продолжает сокращаться и доля России в европейском импорте нефтепродуктов: сейчас она составляет 1,26% против 28,7% в третьем квартале 2021 года. Выпавшие поставки замещают в том числе США (доля выросла до 14% с 8%), Норвегия (до 12% с 8%), Казахстан (до 9% с 8%). Снижение доли России фиксируется также в импорте никеля: показатель оценивается в 19,7% (в третьем квартале 2021 года — 42%). Основным торговым партнером с долей 26% и в этой категории стали Штаты.

Российские поставки чугуна и стали в европейские страны продолжают сокращаться в соответствии с планами ЕС. Теперь доля РФ составляет чуть больше 3%, притом что в довоенном 2021-м показатель составлял 18,3%. Если четыре года назад Россия была ключевым поставщиком в этой категории, то теперь в списке лидеров Китай с долей 11%, Турция (10%), Южная Корея и Индия (по 9%).

Впервые с начала военной операции по итогам этого года заметно просядут российские поставки удобрений в ЕС

В предыдущие три года они росли — в том числе потому, что из-за высокой стоимости природного газа европейским странам стало выгоднее покупать российские удобрения, чем производить их самим. Теперь же в Евросоюзе готовятся к отказу от удобрений из РФ (см. “Ъ” от 30 января). Доля России в их европейском импорте сейчас составляет 12,8%. Для сравнения: в начале этого года она оценивалась в 25,8%, четыре года назад — в 28,2%. К концу 2025 года РФ — вторая по поставкам удобрений в ЕС, первое место занимает Марокко (19%), третье — Египет (12%).

Что касается европейского экспорта в РФ, то единственной категорией, которая по-прежнему не демонстрирует спад, остается не затронутая ограничениями фармацевтика. Объем таких поставок составил €2,5 млрд в третьем квартале 2025 года (2021-го — €1,9 млрд, 2022-го — €2,1 млрд).

