Мосгорсуд выселил Ларису Долину из квартиры в Хамовниках

Мосгорсуд постановил выселить певицу Ларису Долину из ее квартиры в Хамовниках, сообщает корреспондент «Ъ». Таким образом, суд удовлетворил требования покупательницы недвижимости Полины Лурье к артистке и членам ее семьи (дочери и внучке) о прекращении права пользования на жилое помещение и выселении из него. На заседании суда адвокат Ларисы Долиной Полина Пухова сообщила, что ее доверительница готова покинуть квартиру «до конца январских праздников», то есть до 10 января 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Это скорее, чем предусмотрено законом,— пять рабочих дней, а до начала январских праздников всего три рабочих дня»,— сказала адвокат. Она пояснила «Ъ», что данный срок устанавливается службой судебных приставов на добровольное исполнение решения суда с момента возбуждения исполнительного производства.

В решении суда говорится, что решение Мосгорсуда является основанием для снятия Ларисы Долиной, ее дочери Ангелины и внучки Александры с регистрационного учета «Ответчики должны быть выселены из жилого помещения,— огласила решение судья.

Верховный суд России 16 декабря признал право на недвижимость за Полиной Лурье, отменив решение Хамовнического суда от 28 марта, а также всех вышестоящих инстанций — Мосгорсуда и Второго кассационного суда, оставивших решение первой инстанции в силе. При этом высшая судебная инстанция страны направила на новое рассмотрение вопрос о выселении певицы в Мосгорсуд.

Заслуженная артистка России 20 июня 2024 года продала свою квартиру площадью 236 кв. м в доме №3 в Ксеньинском переулке матери двух детей Полине Лурье. Она заверила ее, что съедет оттуда в течение 21 дня, выпишется сама, а также снимет с учета зарегистрированных в квартире дочь и внучку. Однако вскоре после получения от покупательницы 112 млн руб. артистка обратилась в правоохранительные органы и заявила, что стала жертвой мошенников, которым она отдала деньги. Было возбуждено уголовного дело, по итогам которого были осуждены четверо соучастников аферы.

В опубликованном Верховным судом (ВС) решении говорилось, что проведенная на следствии психолого-психиатрическая экспертиза признала совершение Ларисой Долиной сделки по продаже квартиры в состоянии психического расстройства. Однако высшая инстанция страны сочла, что заблуждение певицы о том, что продажа квартиры была фиктивной, не может быть основанием признания сделки недействительной.

Мария Локотецкая