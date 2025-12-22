Бренды здесь тихие

Интерес к приобретению франшиз в 2025 году сократился на 21,2%. Количество зарегистрированных на рынке договоров снизилось на 4,6%. Спад активности начался после длительного роста: из-за экономической неопределенности и увеличения налоговой нагрузки граждане не спешат вкладываться в бизнес, делая ставку на гарантированный доход. В 2026 году спрос может начать восстанавливаться, но лишь на доступные форматы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

В январе—декабре 2025 года число заявок на франшизы снизилось на 21,2% год к году, подсчитали аналитики Businessmens.ru. Спад произошел после длительного цикла роста: с 2021 года активность предпринимателей на рынке росла в среднем на 30% в год. В аналитическом центре ФИПС “Ъ” сообщили, что в январе—ноябре 2025 года в Роспатенте было зарегистрировано 7,4 тыс. распоряжений правом по договорам коммерческой концессии, год к году показатель сократился на 4,6%.

Согласно Businessmens.ru, спрос на франшизы магазинов одежды за год сократился на 53,6%, фастфуда — на 36,9%, кофеен — на 25,3%. Рост показали предложения в сфере туризма, строительства и ремонта. Но эти категории традиционно формируют незначительную долю в объеме спроса. В целом негативный тренд основатель Businessmens.ru Юрий Богомолов связывает с общей экономической неопределенностью: предприниматели опасаются высокой стоимости кредитования, роста налоговой нагрузки, давления инфляции и т. п.

Падение спроса произошло после того, как были анонсированы изменения в налоговом законодательстве с 1 января 2026 года, говорит директор по развитию сети Gagawa Алена Овчинникова. Они предполагают в том числе рост НДС с 20% до 22% и снижение порога выручки для применения упрощенной системы налогообложения с 60 млн руб. до 20 млн руб. в год. Многие перенесли сделки по приобретению франшиз, сейчас сложно просчитать, как изменится экономика проектов, поясняет эксперт.

В 2025 году был обновлен рекорд по количеству банкротств и говорить об активном росте предпринимательской активности не приходится, продолжает гендиректор «Онлайн Патента» Алина Акиншина. В январе—октябре 2025 года суд признал несостоятельными 463,28 тыс. граждан, через МФЦ процедуру прошли 54,45 тыс. Год к году значения выросли на 33,5% и 25,2% соответственно, следует из данных, представленных в конце ноября на форуме «Банкротства. Новая реальность».

Руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» компании Strategy Partners Роман Самойлов не исключает, что снижению спроса способствуют и высокие ставки по депозитам. Сейчас потенциальные франчайзи, по словам госпожи Овчинниковой, предпочитают не вкладываться в бизнес, а просто получать проценты. Роман Самойлов говорит и о росте конкуренции: становится меньше свободных ниш, растут требования к компетенциям и уровню погружения в операционное управление бизнесом.

Выраженный спад именно в сегменте общепита Алина Акиншина связывает с низкой маржинальностью и высокими рисками. Обороты заведений сильно зависят от доходов населения. Питание вне дома — одна из первых категорий трат, которую потребители сокращают в случае экономии, говорит господин Самойлов. Согласно Focus Technologies, количество заказов в классических кафе и ресторанах Москвы в январе—октябре 2025 года сократилось на 5% год к году. Потребительский спрос на одежду также сокращается: давление на бизнес ритейлеров оказывают стремление оптимизировать траты и уход рынка от привычной сезонности (см. “Ъ” от 17 декабря).

Роман Самойлов не исключает, что в 2026 году интерес предпринимателей к франшизам вырастет за счет постепенного снижения стоимости заемного финансирования. Но спрос будет концентрироваться в сегменте наиболее устойчивых к потрясениям, наименее капиталоемких и технологичных форматов. Алина Акиншина считает, что многое зависит от того, сколько времени займет адаптация бизнеса к новым налоговым условиям.

Дарья Андрианова