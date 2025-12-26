Достать столы

В 2025 году продуктовый набор для новогоднего стола, куда входят ингредиенты для салатов «Оливье», «Селедки под шубой» и одного горячего блюда, подорожал на 6% год к году, против 12% годом ранее. В этот раз стоимость праздничной корзины не росла так быстро за счет того, что благодаря перепроизводству цены на некоторые товары, включая лук, свеклу, картофель, а также яйца, снизились. Зато шпроты подорожали на 26%, а шоколадные конфеты — на 15%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Стоимость продуктов для новогоднего стола в среднем за год подорожала на 6%, следует из данных Руспродсоюза (объединяет крупных производителей продуктов питания). Для сравнения: год назад стоимость продуктов к праздничному столу выросла на 11,8% год к году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В этот раз замедление роста связано с падением цен на овощи ввиду хорошего урожая в 2025 году, отмечают в Руспродсоюзе. По подсчетам ассоциации, за год снизились цены на картофель (на 22%, до 41,7 руб. за кг), репчатый лук (на 15,9%, до 41 руб. за кг), свеклу (на 13,2%, до 40,3 руб. за кг), морковь (на 7%, до 43,9 руб. за кг) и огурцы (на 6,8%, до 180,6 руб. за кг). Снизились цены на куриные яйца, отмечают в Руспродсоюзе: упаковка в 10 штук обойдется покупателям в среднем в 92,7 руб., что на 15,5% ниже, чем годом ранее.

Обычно набор продуктов на новогодний стол включает в себя ингредиенты для салатов «оливье» и «селедка под шубой» и горячее блюдо, отмечает зампред правления ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Леонов.

Многие потребители делают сырные и колбасные нарезки, бутерброды с красной рыбой или икрой, а также на новогоднем столе традиционно присутствуют сладости и шампанское. Спрос на такие товары распределяется равномерно, отмечает председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов. В первой половине декабря в крупных торговых сетях растет спрос на продукты с длительным сроком хранения: игристые вина, соки, минеральную и столовую воду, шоколадные плитки, подарочные наборы, конфеты в коробках. В последнюю неделю года основное внимание смещается к покупке свежих продуктов и напитков для праздничного стола.

По данным исследования сервиса «Апельсин», почти каждый второй (45%) россиянин в преддверии новогодних праздников увеличивает расходы минимум на 20–30% по сравнению с другими месяцами. Основной частью расходов в декабре остается еда, отмечают 79% опрошенных. При этом на подготовку новогоднего стола большинство респондентов готовы потратить 10–15 тыс. руб. В среднем же продуктовая новая корзина, по данным компании «Эвотор», обойдется покупателям в 7,2 тыс. руб. Однако этот показатель зависит от города, подчеркивают аналитики. Например, в Москве расходы на праздничный стол составят в среднем 9,9 тыс. руб. (рост на 13% год к году), а в Санкт-Петербурге — 8,6 тыс. руб., что на 10% больше год к году, отмечают в «Эвоторе».

Но не на все продукты для новогоднего стола снижаются цены.

Заметнее всего, по данным аналитиков компании, за год подорожали шпроты — на 26% (до 146 руб. за 160 г), на 15% выросли средние цены на шоколадные конфеты (до 385 руб. за 0,5 кг). Подорожание кондитерских изделий связано с ростом стоимости какао-продуктов на мировых рынках (см. “Ъ” от 25 августа).

На 14% за год выросла цена на шампанское (643 руб. за бутылку 0,75 л) и на красное вино (704 руб. за 0,7–0,75 л), подсчитали в «Эвоторе». Это связано с заметным подорожанием импортной продукции после повышения пошлин с 20% до 25% в августе этого года (см. “Ъ” от 16 октября). При этом спрос на российские игристые вина растет. За три недели продажи в винотеках SimpleWine выросли на 50% к прошлому году и на 164% к первым трем неделям ноября.

Продуктовые ритейлеры также отмечают снижение цен на некоторые новогодние позиции. В продуктовой сети «Лента» за 2025 год на 23% снизилась стоимость мандаринов и на 21% — картофеля. В сравнении с декабрем прошлого года на 10% выросли в цене хлеб, оливки и маслины.

Алина Мигачева