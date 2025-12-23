ЦБ подготовил концепцию по регулированию криптовалют

Банк России направил в правительство пакет предложений по регулированию криптовалют. Согласно концепции, их признают валютными ценностями, но запретят для внутренних расчетов. Законодательную базу планируется подготовить к 1 июля 2026 г., а с 1 июля 2027 г. ввести ответственность за нелегальную деятельность.

«Банк России по-прежнему считает криптовалюты высокорискованным инструментом»,— отмечается в документе. Вложения в них не гарантированы и могут привести к потере средств.

Все инвесторы смогут покупать криптоактивы только после тестирования на знание рисков. Для неквалифицированных установят лимит — не более 300 тыс. руб. в год через одного посредника и только на наиболее ликвидные активы. Квалифицированные инвесторы получат доступ ко всем криптовалютам, кроме анонимных, без ограничений по сумме.

Операции будут проводиться через действующую инфраструктуру — брокеров, доверительных управляющих и биржи. Резидентам также разрешат покупать криптовалюту за границей с зарубежных счетов с обязательным уведомлением ФНС.