Минздрав исключил из перечня жизненно необходимых лекарств 20 наименований

Минздрав исключил из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) 20 лекарств, сообщили «Ъ» в пресс-службе ведомства. Там указали, что наименования были убраны из перечня в связи с отменой госрегистрации, прекращением производства или поставок препарата на территорию России.

Распоряжение правительства об обновлении ЖНВЛП было опубликовано на pravo.gov.ru 25 декабря и вступит в силу с 1 марта 2026 года. Согласно документу, в список добавили восемь препаратов: капивасертиб, камрелизумаб, даролутамид, лорлатиниб, луспатерцепт, претоманид, пэгфилграстим и гофликицепт. Они используются при лечении анемии, нейтропении, рецидивирующего перикардита, туберкулеза и различных онкологических заболеваний.

В проекте документа, который Минздрав выносил на общественное обсуждение в сентябре, предлагалось добавить в перечень 12 лекарственных препаратов. В итоговую версию не вошли лекарства для пациентов с гемофилией А, пароксизмальной ночной гемоглобинурией, уротелиальным раком и внутрибольничной пневмонией. В Минздраве в ответ на запрос «Ъ» не указали причины, по которым эти препараты не включены в список.

Подробнее — в материале «Ъ» «Жизненно важного стало больше».

Полина Мотызлевская