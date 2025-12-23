Инвестор поправит прическу

Владелец автодилера «Рольф» Умар Кремлев может выйти на рынок бьюти-услуг. Структура бизнесмена получила 40% в совместной компании с Марией Семеновой, участвующей в развитии сети массажных салонов Asia Beauty Spa. В целом интерес инвесторов к индустрии красоты, где рентабельность сейчас не превышает 10%, остается сдержанным. Число работающих салонов на этом фоне стагнирует.

АО «УНК Холдинг» Умара Кремлева получило 40% в ООО «Азия Групп», зарегистрированном 24 ноября 2025 года, следует из данных СПАРК. Основной вид деятельности этой компании — предоставление услуг парикмахерских и салонов красоты. Партнером господина Кремлева по бизнесу выступает Мария Семенова. Представитель бизнесмена от комментариев отказался. Оперативно связаться с госпожой Семеновой не удалось.

Мария Семенова участвует в бизнесе сети салонов Asia Beauty Spa. Ранее она была совладельцем ООО «Азия Бьюти Спа» и «АБ-Спа». Их собственником также выступал Азер Гусейнов. Сейчас он единственный учредитель ООО «Экорн групп», которое занимается развитием Asia Beauty Spa, следует из материалов на сайте организации. Гендиректор этой компании —Владислав Семенов. Он может быть отцом Марии Семеновой, судя по ее отчеству. Asia Beauty Spa занимается развитием пяти салонов в центре Москвы, которые позиционируются как премиальные. Их основной профиль — услуги массажа. В самой компании на вопросы “Ъ” оперативно не ответили.

Умар Кремлев ранее не занимался проектами на рынке beauty-услуг и изначально был известен как председатель Международной ассоциации бокса. Сейчас его ключевой актив — один из крупнейших российских дилерских центров «Рольф», специализирующийся на продаже машин. Предприниматель выкупил этот бизнес в 2024 году, после того как он был обращен в доход государства. Стоимость активов оценивалась в 30–40 млрд руб. (см. “Ъ” от 2 сентября 2024 года). Впоследствии бизнесмен начал диверсифицировать активы, вложившись в том числе в производство БАДов под брендом Ipsum (см. “Ъ” 3 октября).

Президент Ассоциации предприятий и профессионалов сферы красоты Лялья Садыкова говорит, что крупные инвесторы проявляют сдержанный интерес к развитию салонов красоты: это низкомаржинальный и слабо прогнозируемый рынок. Средняя рентабельность здесь, по ее словам, сейчас не превышает 10%. Оценка директора по франчайзингу сети «Пальчики» Светланы Хапаевой выше — 20%. Более привлекательным госпожа Садыкова называет направление пластической хирургии и эстетической медицины. «Здесь выше средний чек, более понятная модель возврата инвестиций и другой уровень регулирования»,— рассуждает она.

По подсчетам Ляльи Садыковой, запустить салон красоты в городе-миллионнике сейчас стоит не менее 5–15 млн руб. В эту сумму входят затраты на ремонт, оборудование, стартовый маркетинг. Для создания сети, по ее словам, потребуется не менее трех-пяти точек, иначе бренд вряд ли станет узнаваемым. Светлана Хапаева отмечает, что даже на открытие маникюрного салона сейчас требуется 4,5–10 млн руб.

Количество салонов красоты и парикмахерских в городах-миллионниках России на 1 декабря 2025 года
Город Количество салонов красоты Изменение год к году (%) Количество парикмахерских Изменение год к году (%) Москва 8448 -7,7 1888 -22,9 Санкт-Петербург 3832 -5,3 1489 -16,2 Краснодар 1846 -4,8 820 -20,6 Екатеринбург 1176 -4,5 533 -25,1 Новосибирск 1096 -11,3 792 -21,4 Ростов-на-Дону 1062 -13,2 285 -26,9 Казань 840 -11,8 515 -23,6 Красноярск 819 -7,8 426 -14,8 Нижний Новгород 819 -6,5 416 -26,9 Самара 813 -0,7 480 -29,6 Омск 728 -6,8 564 -17,7 Челябинск 726 3,6 552 -23 Воронеж 704 -4,3 530 -18 Пермь 683 -6,4 348 -26,9 Уфа 642 -2,7 467 -20,3 Волгоград 623 4,2 345 -20,5 Россия в целом 77165 1,7 50252 -8,5
Источник: «Чек Индекс».

Активность по запуску новых проектов на бьюти-рынке сейчас действительно остается сдержанной. Согласно сервису 2ГИС, в российских городах-миллионниках в моменте насчитывается 39,3 тыс. студий ногтевого сервиса. Год к году их число выросло на 2,5%. Косметологических кабинетов стало больше на 1,8%, до 20 тыс. Аналитики «Яндекс Карт» оценивают число работающих в российских городах-миллионниках на 1 декабря салонов красоты в 77,2 тыс. Год к году показатель вырос на 1,7%. Число парикмахерских, напротив, сократилось на 8,5%, до 50,3 тыс.

