Берите октаной выше

Глава «Роснефти» Игорь Сечин подверг критике предложения правительства РФ по компенсации дефицита топлива за счет выпуска бензина сниженного качества. Взамен он предлагает ряд инициатив, среди которых создание системы мониторинга товарного дефицита, проведение аудита производителей некондиционного топлива, а также введение для владельцев АЗС обязательства содержать месячный запас нефтепродуктов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, глава «Роснефти» Игорь Сечин как ответственный секретарь президентской комиссии по ТЭК обратился к президенту Владимиру Путину с предложениями по поддержанию стабильности на внутреннем топливном рынке (документ есть в распоряжении “Ъ”). Резолюцией президент РФ поручил заместителю главы администрации президента Максиму Орешкину рассмотреть предложения и доложить свое мнение.

Господин Сечин выступает против предложений правительства компенсировать дефицит топлива за счет снижения требований к качеству и стимулирования выпуска продукции мини-НПЗ.

По расчетам экспертов «Роснефти», сообщается в письме, дополнительные объемы при таком сценарии могут составить не более 100 тыс. тонн бензина и дизтоплива в месяц при потребности рынка в 3,5 млн и 4,5 млн тонн соответственно, то есть около 2,5% от потребления.

Цены на бензин на Петербургской бирже перешли к устойчивому росту в начале лета, в конце июля резко ускорились, а в августе котировки АИ-95 и АИ-92 обновили максимумы, державшиеся с осени 2023 года. На фоне рекордных котировок и нехватки топлива в некоторых регионах правительство запретило экспорт бензина и дизтоплива для всех участников рынка. В октябре экспорт дизтоплива был разрешен для НПЗ. По данным “Ъ”, ограничения на вывоз бензина и дизтоплива будут продлены до конца февраля 2026 года. Свои меры поддержки, включающие вовлечение в оборот низкооктанового топлива, правительство предложило в сентябре (см. “Ъ” от 1 октября).

«Роснефть» — крупнейший нефтепереработчик и поставщик топлива в РФ. По данным компании, объем переработки за девять месяцев 2025 года составил 57,7 млн тонн. Выпуск бензина за тот же период составил 9,5 млн тонн и 12,3 млн тонн дизельного топлива. Как указывает «Роснефть», на Петербургской бирже продано 7,1 млн тонн бензина и дизельного топлива, что в 1,8 раза выше норматива.

Мини-НПЗ обычно имеют производительность до 1 млн тонн нефти в год, но чаще гораздо меньше — около 100 тыс. тонн в год. Доля мини-НПЗ на рынке светлых нефтепродуктов оценивается в несколько процентов, поскольку значительная часть их продукции идет на экспорт, говорит источник “Ъ” на рынке.

Снижение требований к качеству топлива может дать лишь краткосрочный эффект и сопровождается значительными рисками, согласны эксперты «ОМТ-Консалт»: по их словам, использование топлива с пониженными характеристиками ускоряет износ двигателей и увеличивает издержки перевозчиков, что в перспективе может отразиться на стоимости логистики. Такие меры не устраняют структурные причины дефицита, который чаще связан с ограничениями мощностей и логистики, добавляют аналитики.

В качестве альтернативы в письме господина Сечина предлагается создать систему мониторинга для выявления дефицита, провести аудит производителей некондиционного топлива, а также обязать владельцев АЗС иметь запасы нефтепродуктов на 30 дней.

Последняя инициатива, говорит президент Российского топливного союза Евгений Аркуша, уже реализуется. По его словам, запасы производителей включают товар на НПЗ и предприятиях нефтепродуктообеспечения, а также нефтепродукты, находящиеся в пути. Если учитывать последний компонент, указывает он, то у сетей АЗС такие запасы, как правило, есть. Кроме того, дополнительные объемы топлива всегда хранятся на нефтебазах, добавляет он.

Александр Новак, вице-премьер, 17 октября в интервью «России 1»: «Внутренний рынок полностью обеспечен необходимым объемом нефтепродуктов, правительство за этим внимательно следит».

Президент Независимого топливного союза Павел Баженов считает идею создания системы мониторинга дефицита топлива реалистичной. Он отмечает, что союз уже работает над подобным механизмом и планирует представить его в первом квартале 2026 года. По его словам, переход к адаптированному для российской нефтепереработки стандарту качества топлива может создать условия для увеличения объемов. По мнению начальника аналитического отдела инвестиционной компании «Риком-Траст» Олега Абелева, обязательные запасы для владельцев АЗС повысят барьеры для малых сетей, что будет способствовать концентрации рынка в руках крупных нефтекомпаний.

Дополнительное давление на котировки и ажиотажный спрос, согласно письму, «искусственно формируется трейдерами и посредниками», которые скупают большую часть топлива на Петербургской бирже.

По данным нефтекомпании, в августе-сентябре 2025 года такие игроки скупили более 75% бензина и более 80% дизтоплива.

Отдельно господин Сечин упоминает одного из крупнейших независимых биржевых трейдеров на рынке нефтепродуктов, компанию «Солид — товарные рынки», «недобросовестные действия которой ранее привели к необоснованному росту мелкооптовых цен на рынке нефтепродуктов», утверждается в письме. На нее, по данным «Роснефти», приходилось более 5% закупок топлива на бирже в начале осени. Выручка «Солида» в 2024 году выросла на 51,5%, до 24,6 млрд руб., чистая прибыль снизилась на 34,3%, до 156,3 млн руб.

Вчера Петербургская биржа сообщила об отстранении «Солид — товарные рынки» от торгов нефтепродуктами. Причиной названо нарушение компанией требований закона «Об организованных торгах» и правил биржи, что привело к невозможности контроля за ее деятельностью, указывают площадка. С 26 декабря приостанавливается клиринговое обслуживание сделок компании. С 21 января 2026 года будет расторгнут договор, и доступ к торгам полностью прекратится.

Игорь Сечин еще в 2018 году публично критиковал деятельность посредников на рынке нефтепродуктов, обвиняя их в спекуляциях и раскачивании цен.

В марте 2019 года ФАС возбудила дело, обвинив «Солид» и ООО «А-Ойл» в картельном сговоре, но после трех лет судебных разбирательств весной 2023 года Верховный суд признал обвинение в отношении «Солида» несостоятельным. В «Роснефти», Минэнерго, ФАС и «Солиде» на запрос “Ъ” не ответили.

Источник “Ъ” в отрасли обращает внимание, что прежние разбирательства в отношении трейдеров не привели к результатам, поскольку регуляторам не удалось доказать влияние их действий на динамику цен на бирже и во внебиржевом сегменте. Он отмечает, что на рынке с большими объемами и числом участников один или несколько трейдеров не способны повлиять на ценообразование. При этом, по мнению источника, предметом более детального анализа могла бы стать подготовка независимых участников рынка к сезону повышенного спроса, в том числе формирование достаточных запасов топлива.

Ольга Семеновых